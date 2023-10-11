На «Авито» появилось объявление о продаже готового бизнеса в Новосибирской области. За сельскохозяйственный актив, включающий 5 юридических лиц в Чановском, Краснозерском и Карасукском районах продавец хочет выручить 4,8 миллиарда рублей.

Предлагаемые к продаже хозяйства имеют общую площадь земель в 91 тысячу гектаров, при этом введено в оборот лишь около половины — 31 тысяча гектаров. Продавец указывает, что имеется перспектива расширения земельной площади до 100 000 га.

Предприятия в Чановском и Краснозерском районах специализируются на растениеводстве. В обоих хозяйствах имеется инфраструктура для подработки и хранения продукции, сушильно-сортировальные комплексы, склады и современная сельскохозяйственная техника 2021-2023 годов выпуска. Предприятия укомплектованы персоналом и специалистами.

Объект в Карасукском районе имеет также животноводческое направление, по специализации мясного скотоводства. Сообщается, что хозяйство оборудовано построенной в 2020 году инфраструктурой для содержания поголовья мясного скота по канадской технологии, включающей материнскую ферму на 3 тысячи голов, административно-бытовой корпус, лабораторию эмбриотрансфера и другие объекты. Имеются также гараж, водонапорные башни и стоянка для сельхозтехники.

Совокупная кредитная задолженность всех хозяйств составляет 2,9 миллиона рублей. Имеющиеся кредитные обязательства могут быть как погашены при покупке, так и переуступлены новому владельцу. Продавец обращает внимание на то, что возможна покупка как всех активов разом, так и раздельно: активы в Чановском районе обойдутся покупателю в 2,59 млрд рублей, а в Карасукском и Краснозерском — в 1,15 и 1,08 миллиарда рублей соответственно.

Ранее мы рассказывали, что участок на месторождении угля в Хакасии выставлен на торги за 1,3 млрд рублей.