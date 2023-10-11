На портале ГИС «Торги» появилась карточка электронного аукциона на право пользования участком недр на территории Хакасии. Стоимость права в течение 20 лет добывать уголь в Усть-Абаканском районе республики стартует с 1 млн 280 тысяч рублей.

Расположенный в юго-западной части Черногорского каменноугольного месторождения участок площадью 5,53 кв. км выставлен на торги Центрсибнедрами. В описании лота указано, что участок «Восточный» расположен в пределах шахтных полей 20, 21, 23, 26 для шахт и разрезов и поля 27 Черногорского месторождения. Запасы твердых полезных ископаемых на его территории оцениваются в 94,6 млн тонн категорий А+В+C1. Забалансовые запасы по категории С1 составляют 6 629 000 тонн.

Заявки на участие в аукционе принимаются с сегодняшнего дня до 10 ноября 2023 года включительно. Сами торги пройдут в первый день декабря. Начальная цена лота составляет 1 280 615 913 рублей. Шаг повышения стандартный — 10%. Сбор за участие в аукционе составляет 137 368 рублей. Лицензия на добычу полезных ископаемых, которую получит победитель торгов, будет действовать в течение 20 лет.

Ранее мы рассказывали, что на торги выставлено право добычи металлических руд на месторождении в Республике Тыва.