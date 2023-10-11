Участок на месторождении угля в Хакасии выставлен на торги за 1,3 млрд рублей

Павел Ганьшин
 
Уголь
Image by Freepik

На портале ГИС «Торги» появилась карточка электронного аукциона на право пользования участком недр на территории Хакасии. Стоимость права в течение 20 лет добывать уголь в Усть-Абаканском районе республики стартует с 1 млн 280 тысяч рублей.

Расположенный в юго-западной части Черногорского каменноугольного месторождения участок площадью 5,53 кв. км выставлен на торги Центрсибнедрами. В описании лота указано, что участок «Восточный» расположен в пределах шахтных полей 20, 21, 23, 26 для шахт и разрезов и поля 27 Черногорского месторождения. Запасы твердых полезных ископаемых на его территории оцениваются в 94,6 млн тонн категорий А+В+C1. Забалансовые запасы по категории С1 составляют 6 629 000 тонн.

Заявки на участие в аукционе принимаются с сегодняшнего дня до 10 ноября 2023 года включительно. Сами торги пройдут в первый день декабря. Начальная цена лота составляет 1 280 615 913 рублей. Шаг повышения стандартный — 10%. Сбор за участие в аукционе составляет 137 368 рублей. Лицензия на добычу полезных ископаемых, которую получит победитель торгов, будет действовать в течение 20 лет.

Ранее мы рассказывали, что на торги выставлено право добычи металлических руд на месторождении в Республике Тыва.

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