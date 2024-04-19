РСХБ обеспечит финансирование посевной кампании в Новосибирской области в полном объеме

Развитие сельских территорий, подготовка нового поколения успешных фермеров, бесперебойное кредитование аграриев. Об этих и других ключевых задачах, стоящих сегодня перед опорным банком для АПК, рассказал директор Новосибирского регионального филиала РСХБ СТАНИСЛАВ ТИШУРОВ.

Весенняя посевная кампания профинансирована практически на 100%, держим курс на уборочную

─ Россельхозбанк обеспечил финансирование посевной компании в полном объеме: в этом году на эти цели аграрии региона получили более 8 млрд рублей. В целом же с начала 2024 года банк направил в региональный АПК 9 млрд рублей. Уверенно идем на уровне прошлого года, учитывая изменения в законодательстве – новый механизм формирования процентной ставки по льготным кредитам.

Напомню, в соответствии с изменениями в программе льготного кредитования ставка рассчитывается исходя из размера ключевой ставки Банка России и направления целевого использования льготных средств. При текущей величине ключевой ставки в 16% мы финансируем аграриев и приоритетные направления по ставке ниже ключевой. Среди приоритетных – малые формы хозяйствования, селекция и генетика.

При изменении ключевой ставки Банком России изменится и стоимость финансирования по договорам текущего года. При этом для клиентов, которые подписали кредитные договоры в 2023 году и ранее, условия льготного кредитования не меняются. Работаем с аграриями, объясняем, кредитуем и в перспективе ожидаем снижения ключевой ставки – это вопрос времени.

В полях еще тает последний снег, а в фокусе нашего внимания уже финансирование уборочной кампании. Принимаем заявки, составляем планы и смотрим дальше – за горизонт, в агропромышленном комплексе по-другому нельзя.

12 млрд – на сельскую ипотеку

─ Сельская ипотека с момента старта программы в 2020 году справедливо произвела настоящий фурор на рынке жилья – низкая ставка 3%, первоначальный взнос 20%, обширная география выбора недвижимости, возможность построить дом с нуля и даже купить квартиру в сельской местности.

В Новосибирской области программа стала особенно востребованной: регион стабильно входит в топ-5 по объемам выдачи сельской ипотеки. С начала действия программы выдано около 12 млрд рублей. За этой цифрой – 4,4 тысяч новосибирских семей, которые смогли переехать в экологически чистые районы области, увеличить жилплощадь, превратить мечту о своем доме в реальность.

Потенциал сельских территорий как комфортного места для жизни и работы огромен. В настоящее время все мы свидетели и участники нового долгосрочного тренда на деурбанизацию. Широкое интернет-покрытие, инфраструктурное развитие, популяризация сельского хозяйства и внутреннего туризма – все это с каждым днем делает село еще более привлекательным местом для жизни.

РСХБ как флагман и оператор программы «Комплексное развитие сельских территорий» продолжит активную работу по реализации программы «Сельская ипотека»: только во втором квартале 2024 года мы планируем выдать кредитов на сумму более 1 млрд рублей.

Участники «Школы фермера» – будущее АПК

─ Одна из глобальных проблем современной экономики – кадровый дефицит, особенно остро мы ощущаем его в агросекторе. Как опорный банк отрасли мы с 2020 года вносим свой вклад в популяризацию фермерства, развитие нового поколения успешных специалистов, работающих в сельском хозяйстве.

Отдельно хочу отметить «Школу фермера» (12+) – социально ориентированный образовательный проект Россельхозбанка, направленный на развитие кадров для АПК, создание рабочих мест и повышение уровня жизни на сельских территориях. В Новосибирской области проект реализуется на базе НГАУ при поддержке Министерства сельского хозяйства.

За пять лет работы «Школы фермера» бесплатное обучение прошли 130 слушателей, дипломы государственного образца получили 117 выпускников, а пять наиболее рентабельных и значимых для АПК региона бизнес-проектов получили гранты в размере 150 и 300 тысяч рублей. Всего же с момента запуска проекта в 2020 году выпускниками «Школы фермера» стали более 5 тысяч человек со всей России. В конце апреля стартует новый курс обучения – основам сельского туризма обучаться 38 слушателей, среди которых – как фермеры со стажем, так и владельцы личных подсобных хозяйств из разных районов области.

Для всех, кто хочет учиться, развиваться и строить карьеру в агротехнической отрасли, в банке действует также проект «Я в Агро». Соискатели с помощью сервиса могут найти курсы для повышения квалификации, учебное заведение, стажировку или новую работу, а партнеры – подобрать персонал для предприятий АПК. Сегодня пользователи сервиса могут воспользоваться образовательными услугами порядка 250 учебных заведений страны, среди региональных – НГАУ, Ордынский аграрный колледж, Татарский политехнический колледж, Колыванский аграрный колледж и другие. В целом для всех пользователей России доступны около 8,5 тысяч программ обучения и 34 тысячи вакансий.

Больше, чем банк

─ По итогам работы в 2023 году Новосибирский филиал РСХБ продемонстрировал высокие результаты, наши успехи в регионе были отмечены благодарностью Министерства сельского хозяйства России за подписью Министра Дмитрия Николаевича Патрушева – это очень почетно и ответственно одновременно. С целью развития сельского хозяйства в 2023 году банк направил аграриям региона 19,3 млрд рублей кредитных средств, из них 34% – на льготных условиях. За этими цифрами – успешно проведенные посевная и уборочная кампании, обновленные производственные мощности, прибыльность агробизнеса.

Ежегодно доля РСХБ в объеме выданных кредитов агропромышленному комплексу Новосибирской области стабильно составляет 80% и выше. Мы гордимся нашими клиентами – успешными фермерами и агропредприятиями, обеспечивающими продовольственную безопасность жителей нашего и других регионов, ведущими активную экспортную деятельность. Мы рады быть банком первого выбора, зарплатным банком для новосибирцев и жителей области.

На текущий год у нас еще более амбициозные планы, в числе которых – продолжение реализации всех региональных и федеральных проектов и программ, модернизация и расширение инфраструктурной сети банка в Новосибирской области, оптимизация продуктовой линейки, развитие систем дистанционного банковского обслуживания и, конечно, качества обслуживания. Наш девиз «Больше, чем банк» – отражает наше стремление и готовность быть максимально полезным и универсальным финансовым, образовательным, профессиональным отраслевым институтом для каждого своего клиента.

* * Сельская ипотека на строительство или покупку жилья в российских селах: первоначальный взнос от 20%, на срок до 25 лет, сумма до 6 млн. руб.

АО «Россельхозбанк»

(Акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк»)

сайт http://Rshb.ru Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12 августа 2015 г.

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