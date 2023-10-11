Прокуратура Иркутской области проверила обстоятельства массовой драки мигрантов на одном из газовых месторождений в Приангарье. Более трехсот человек было оштрафовано, а несколько десятков и вовсе выдворили из страны. Информация об этом появилась в ТГ-канале надзорного ведомства.

Массовая драка рабочих-мигрантов на Ковыктинском газоконденсатном месторождении произошла еще 23 июня. Сообщалось, что она вспыхнула из-за бытовых разногласий в очереди в столовую предприятия. В итоге конфликт быстро разгорелся, по некоторым данным в нем приняли участие свыше 500 человек, некоторые из них получили различные травмы.

Проводившая проверку инцидента прокуратура выявила на предприятии, которое стало местом побоища, целый букет нарушений. Не соблюдались требования охраны труда и условий проживания работников, несвоевременно выплачивались зарплаты, а для охраны предприятия были наняты лица, не прошедшие необходимого обучения.

В итоге, после принятых мер прокурорского реагирования, должностные лица предприятия получили административные штрафы. На территории месторождения оборудовали еще четыре столовые, а штат сотрудников охраны был расширен. Что касается непосредственно участников драки, то, как сообщает надзорное ведомство, более 300 человек получили штрафы за нарушение общественного порядка, в отношении 34 мигрантов было принято решение об административном выдворении. Несколько человек стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве, пятерым из них суд назначил меру пресечения в виде домашнего ареста или заключения под стражу.

Ранее мы сообщали о том, что новосибирские приставы за неделю выдворили 33 иностранца за пределы РФ.