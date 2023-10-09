Новосибирские приставы за неделю выдворили 33 иностранца за пределы РФ

За неделю новосибирские судебные приставы выдворили 33 иностранца за пределы Российской Федерации за нарушение режима пребывания в стране. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

В этом году 795 граждан стран ближнего зарубежья, нарушивших срок пребывания в России, отправили на родину судебные приставы Новосибирска. Еженедельно в среднем около 50 мигрантов правоохранители выдворяют из страны. Как правило, это граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Киргизии.

В пресс-службе ведомства отмечают, что в большинстве случаев нарушают миграционное законодательство мужчины. При этом из недели в неделю, 2-3 женщины попадают в список нарушителей. Так, 24-летняя гражданка Узбекистана, приехала с ребенком и мужем в Новосибирск на заработки. У мужчины срок визы еще не закончился, а вот у женщины просрочен еще в октябре. С ее слов, по приезде устроилась в кафе в Ленинском районе, но несколько месяцев не работает, поэтому не продлила визу. Иностранка отметила преимущества города в том, что здесь гораздо больше вариантов для трудоустройства и есть возможность зарабатывать.

Женщину задержали на одном из рынков левобережья. При назначении наказания судья, учитывая длительный период незаконного нахождения на территории России, решила выдворить мигрантку за пределы Российской Федерации в принудительной форме. Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов препроводили иностранку, как и остальных незаконных мигрантов, до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Ленинский районный суд Новосибирска в очередной раз перенес рассмотрение дела по иску мэрии города к индивидуальному предпринимателю, владеющему ярмаркой и постройками на улице Хилокской.