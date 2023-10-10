Появилась информация о том, что под Новосибирском может появиться машиностроительный центр с участием большого количества белорусских производителей. Об этом со ссылкой на премьер-министра Белоруссии Романа Головченко сообщил «Интерфакс».

Согласно опубликованной информации, о планах создания объединенного центра машиностроения речь зашла на встрече Романа Головченко с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Премьер-министр Республики Беларусь сообщил, что принято решение о создании первого в своем роде комплексного центра, который должен объединить всех белорусских производителей машиностроительного оборудования вне границ республики.

Новый центр планируется развернуть на базе торгового дома «МТЗ-Сибирь», который Травников и Головченко посещали ранее. На этой площадке, как сообщается, белорусские власти намерены объединить потенциал всех своих производителей «под одной вывеской».

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске завершено строительство эстакады на короткой дороге к СКИФу и «Вектору».