Работы над возведением эстакады начались в сентябре 2021 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». За два года подрядчик построил искусственное сооружение, автомобильную дорогу на нем, а также обустроил водосбросы, водопропускные трубы, дорожные знаки, автобусную остановку, тротуары и освещение. Всего эстакада занимает 157 метров.

«Дорога «Барышево – Орловка – Кольцово» имеет протяженность почти 1 км. Она позволит создать транспортную артерию без светофорных объектов, что обеспечит стабильный скоростной трафик автотранспорта, минуя наукоград. После ввода объекта в эксплуатацию будет улучшена транспортная доступность к центру СКИФ и областной дороге в сторону Ленинск-Кузнецкого», – отметил врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Параллельно с этим проводится капитальный ремонт примыкания новой дороги к проспекту Академика Сандахчиева в Кольцово. Протяженность участка составляет 179 м. На этом участке подрядчик выносит коммуникации, устраивает дорожное покрытие, тротуары, пешеходные ограждения и освещение.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что крупнейший в Сибири транспортно-логистический центр заработал в Новосибирской области.