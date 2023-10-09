В Новосибирске завершено строительство эстакады на короткой дороге к СКИФу и «Вектору»

Ольга Степанова
 
В Новосибирске завершено строительство эстакады на короткой дороге к СКИФу и
Фото: nso.ru
В Новосибирском районе завершилось строительство эстакады дороги «Барышево – Орловка – Кольцово» – искусственное сооружение позволит быстро доехать до «Вектора» и СКИФа, не заезжая в наукоград. Сдать полностью дорогу от Барышево до Кольцово планируется до конца 2023 года, сообщает пресс-центр правительства Новосибирской области.

Работы над возведением эстакады начались в сентябре 2021 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». За два года подрядчик построил искусственное сооружение, автомобильную дорогу на нем, а также обустроил водосбросы, водопропускные трубы, дорожные знаки, автобусную остановку, тротуары и освещение. Всего эстакада занимает 157 метров.

«Дорога «Барышево – Орловка – Кольцово» имеет протяженность почти 1 км. Она позволит создать транспортную артерию без светофорных объектов, что обеспечит стабильный скоростной трафик автотранспорта, минуя наукоград. После ввода объекта в эксплуатацию будет улучшена транспортная доступность к центру СКИФ и областной дороге в сторону Ленинск-Кузнецкого», – отметил врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Параллельно с этим проводится капитальный ремонт примыкания новой дороги к проспекту Академика Сандахчиева в Кольцово. Протяженность участка составляет 179 м. На этом участке подрядчик выносит коммуникации, устраивает дорожное покрытие, тротуары, пешеходные ограждения и освещение.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что крупнейший в Сибири транспортно-логистический центр заработал в Новосибирской области.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  