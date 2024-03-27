ФОТОБАНК. Как прошел первый день промышленной выставки «МашЭкспо Сибирь — 2024»?

26 марта состоялось открытие международной промышленной выставки «МашЭкспо Сибирь – 2024», которая будет проходить в МВК «Новосибирск Экспоцентр» до 29 марта. Участники обсудили обеспеченность оборудованием российских предприятий и рекордный дефицит кадров в России.

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области — начальник управления промышленности и предпринимательства Денис Рягузов, вице-президент и управляющий директор Российского союза промышленников и предприятий (РСПП) Сергей Мытенков, генеральный директор по маркетингу и сбыту ООО «СТАН» Алексей Могучев, председатель совета директоров МВК «Новосибирск Экспоцентр» Виктор Толоконский и руководитель выставки «МашЭкспо Сибирь», исполнительный директор ООО «Сибирская Выставочная Компания» Елена Сайгашова.

«По сравнению с 2023 годом выставка приобрела другой колорит — помимо замечательной выставочной части ее отличает очень насыщенная деловая программа. Не случайно такая организованная выставка по машиностроению проходит в Новосибирске, так как регион по результатам 2023 года показал хорошие результаты в развитии промышленного производства — они выше среднероссийских и по Сибирскому федеральному округу. В этом плане Новосибирская область — безусловный лидер. Мы не сомневаемся, что мероприятие даст толчок к развитию и восстановлению машиностроения в Новосибирской области и Сибири в целом», — подчеркнул Денис Рягузов.

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Сергей Мытенков на открытии поблагодарил организаторов за насыщенную деловую программу и пожелал участникам выставки новых связей и контрактов, увеличения прибыли, а также большего предложения российских станков. В ходе пленарного заседания «Машиностроение – основа развития промышленности и технологического суверенитета России» он рассказал, что на сегодня в стране отсутствует недостаток оборудования, но примерно 80% из него иностранного происхождения — в основном это Китай и немного Белоруссия. Зато среди главных проблем российской промышленности за последние три года оказался дефицит кадров, который ранее входил лишь в тройку лидеров проблемных сфер. «Бизнес уже не волнует ни фискальная нагрузка, ни давление силовиков, главное — проблема кадров», — констатировал спикер.

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По информации организаторов, в павильонах выставки более 130 производителей и поставщиков из России, Китая, Турции, Белорусии, которые представили экспозиции металлообрабатывающих станков, инструментов и материалов для металлообработки и сварки.

Также на выставке впервые прошла ярмарка вакансий, на которой приняли участие 23 предприятия из Новосибирска, Кемерова и Барнаула, в том числе Новосибирский авиационный завод им. Чкалова, СибНИА имени С.А. Чаплыгина, ПО «Север», Барнаултрансмаш, Сибирская генерирующая компания, Кемеровский опытный ремонтно-механический завод, механический завод Электротерм им. В.С. Сенатора и другие.