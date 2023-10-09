Суд в Новосибирске отказал собственнику здания Park Cafe в аресте денежных средств муниципалитета

Арбитражный суд Новосибирской области отказал ООО «Антрацит» – владельцу последнего уцелевшего самостроя на территории Первомайского сквера в удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мер в отношении мэрии города Новосибирска. Информация об этом появилась в картотеке суда.

«Отказать в удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью «Антрацит» о принятии обеспечительных мер. Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента его принятия», — говорится в определении.

Вместе с ходатайством ООО «Антрацит» направило в Арбитражный суд иск о взыскании с муниципалитета 250 млн рублей. Чем обусловлены требования компании к городской администрации в карточке дела не указано.

В обоснование необходимости принятия обеспечительных мер ООО «Антрацит»

указывал на то, что бюджет муниципального образования формируется заблаговременно, утверждается представительным органом и имеет целевое

назначение, кроме того заявитель ссылался на недобросовестное поведение

ответчика (мэрии Новосибирска), предшествующее обращению с исковым заявлением в Арбитражный суд. По мнению заявителя, принятие обеспечительных мер было необходимо для сохранения его имущественных прав до разрешения спора

по настоящему делу.

Согласно данным Rusprofile, ООО «Антрацит» учреждено в Новосибирске в 2007 году Константином Козловым. С ноября 2022 года учредителем является Евгений Мельников. Основной вид деятельности компании — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. За прошлый год компания показала 3,9 млн рублей прибыли при 14-миллионной выручке. С августа 2023 года директором компании является Сергей Кирушок.

Напомним, что в здании 2013 года постройки на территории Первомайского сквера в Новосибирске располагались рестораны Park Cafe и «Перчини». Спустя семь лет после ввода здания в эксплуатацию выяснилось, что оно построено с нарушениями. По условиям договора аренды земля под объектом была сдана под размещение нестационарных объектов, а не капитального строения.

После многолетней судебной эпопеи, летом 2023 года, в ходе масштабной реконструкции Первомайского сквера, все заведения общественного питания, расположенные в постройках на его территории, постепенно прекратили свою работу. Park Cafe и «Перчини» закрылись в середине июня — изначально на дверях ресторана было объявление о приостановке работы на пару дней, но впоследствии заведения так и не открылись. По данным источников, близких к собственникам Park Cafe и «Перчини», убытки от прекращения работы оцениваются как «значительные», поэтому в компании все еще рассчитывают на возможность решения вопроса о возобновлении работы через суд. В июле прекратили свою работу также кафе Carl’s Jr. и ресторан Sabai Bar. В течение двух месяцев с этого момента павильоны, в которых располагались оба упомянутых заведения, были снесены. Говоря о здании, построенном ООО «Антрацит», мэр города Анатолий Локоть упоминал, что оно будет снесено самим собственником.

Немногим позже «Антрацит» обратился с иском о пересмотре решения Седьмого арбитражного апелляционного суда – «о признании здания, расположенного по адресу г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 25 объектом некапитального строительства».