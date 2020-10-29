Новосибирск может лишиться знакового для города заведения общественного питания. Речь идет о Park Café, расположившемся на территории Первомайского сквера по адресу Красный проспект, 25/1. На сегодня в этом здании также работает ресторан «Перчини» и салон декоративных покрытий «Декормаркет». Поскольку здание возведено с нарушениями, мэрия Новосибирска намерена его снести. «Континент Сибирь» попробовал разобраться в сложившейся коллизии и понять, будет ли это решение действительно претворено в жизнь.

Напомним, что ресторан Park Café открылся в Новосибирске в 2013 году. Это заведение практически сразу стало одним из топовых мест для встреч и переговоров, деловых обедов и модных светских вечеров. Здесь можно встретить депутатов, сенаторов, высоких московских и региональных чиновников, крупных бизнесменов и политиков. По мнению собеседников «Континента Сибирь», почти семь лет заведение держит марку и с точки зрения концептуальной кухни, и с точки зрения стандартов обслуживания. Большую роль играет и удачное расположение заведения – центр города, станция метро, рядом мэрия, офисы федеральных служб и ведомств, финансовых организаций и собственная парковка.

На втором этаже здания, а также на летней веранде на крыше располагается более демократичный сетевой ресторан «Перчини», который пользуется популярностью у молодежи города. Как и в случае с Park Café, заведение было основано ресторанной группой «РМ-Консалтинг».

Будущее обоих заведений оказалось под вопросом из-за активности неравнодушных общественников, что для Новосибирска в последние годы стало традицией.

В 2019 году, проводя в очередной раз «инвентаризацию» городских парков, координатор ОД «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев запросил выписку на земельный участок Первомайского сквера и передал информацию новосибирскому юристу и общественному деятелю Евгению Митрофанову.

«В выписке из Росреестра значился объект капитального строительства площадью около 1000 квадратных метров, в котором расположены рестораны Park Café и «Перчини», – рассказал «Континенту Сибирь» Евгений Митрофанов. – А это уже нарушение, потому что на территории городских парков и скверов категорически невозможно строительство каких-то капитальных сооружений. Я обратился с запросом в мэрию Новосибирска, мне ответили, что не знают, что это за объект, и что он зарегистрирован без их участия. После этого я обратился с жалобой в прокуратуру, чтобы пояснили, почему такое стало возможно. Прокуратура переадресовала запрос мэру Новосибирска Анатолию Локтю».

Разбираясь в ситуации, общественник выяснил, что по условиям договора аренды земля под этим капитальным объектом сдана под размещение нестационарных объектов. «Если на этом участке возникает капитальный объект, договор аренды расторгается во внесудебном порядке путем направления арендатору уведомления, и с момента даты уведомления договор считается расторгнутым», – прокомментировал Евгений Митрофанов.

Действительно, как следует из ЕГРН, на земельном участке с кадастровым номером 54:35:101350:55 по адресу Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, Красный проспект, дом 25/1 расположен объект капитального строительства. Дата постановки на кадастровый учет – 11 января 2016 года. Здание двухэтажное, форма собственности – частная. (Выписка из ЕГРН есть в редакции). Собственник – ООО «Антрацит», собственниками которого являются Константин и Лариса Козловы. Связаться с компанией «Континенту Сибирь» не удалось. Мобильный телефон директора Константина Козлова был вне зоны действия сети.

Как сказала в беседе с нашим изданием директор Park Café Диана Мартышкина, собственники здания попросили не давать их контакты в связи с повышенным вниманием СМИ к их организации. В свою очередь директор заведения также не стала комментировать ситуацию, потому что разрешение вопроса лежит вне ее компетенций.

Начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгий Жигульский, комментируя ситуацию муниципальному информационному агентству «Новосибирск», пояснил, что мэрия несколько лет назад сдала земельные участки в Первомайском сквере в аренду коммерческим организациям под нестационарные объекты для размещения кафе и ресторанов. Однако, по словам Жигульского, практически все арендаторы пошли по не вполне законному пути: вместо нестационарных объектов построили капитальные. «Часть арендаторов смогла зарегистрировать право собственности на них как на объекты капитального строительства, воспользовавшись формой упрощённой регистрации сделок, предназначенной для так называемой дачной амнистии. В частности, у компании «Антрацит» (собственник объекта на Красном проспекте, 25/1 — «КС») есть свидетельство о праве собственности на свой павильон как на объект капитального строительства, поэтому снести его можно только в судебном порядке. Полномочия по демонтажу здания, которое стоит на земельном участке для нестационарного объекта, принадлежат администрации Центрального округа», – сообщил Георгий Жигульский.

Как обществу с ограниченной ответственностью «Антрацит» удалось зарегистрировать капитальный объект в Росреестре в 2016 году, информации нет. К слову, еще в 2013 году мэр Новосибирска Владимир Городецкий издал распоряжение о запрете капитального строительства в зеленых зонах Новосибирска до принятия общей концепции по паркам и скверам. (Концепция развития парков и скверов в Новосибирске была принята в 2016 году). Собеседники «Континента Сибирь», знакомые с ситуацией, выдвигают предположение, что регистрация здания как объекта капитального строительства потребовалась для того, чтобы получить лицензию на продажу крепкого алкоголя в ресторанах.

Напомним, что ранее в Первомайском сквере уже демонтировали здания кафе. Первым под снос в 2018 году попало заведение, принадлежавшее ресторану «Дружба», который работал в здании гостиницы «Центральная». Тогда в пресс-службе мэрии пояснили, что «у владельца объекта длительное время имелся договор аренды земельного участка, заключенный с мэрией города Новосибирска. В связи с изменением земельного законодательства в 2018 году, владелец летнего кафе не смог переоформить правоустанавливающие документы на пользование земельным участком в соответствии с новым порядком».

Весной 2020 года было демонтировано кафе «Сказка» на пересечении улиц Советская и Максима Горького. Раньше заведение называлось «Аквариум» и работало в Первомайском сквере с начала 2000-х. Еще в 2018 году мэрия потребовала признать «отсутствующим» право собственности на здание кафе, которое принадлежало фирме «ДРЦ». Арбитражный суд позицию мэрии поддержал – компания не имела права приватизировать построенный объект на участке, который она арендовала у муниципалитета. Суд постановил, что «регистрация права собственности ответчика на объект в ЕГРН произведена незаконно, в отсутствие разрешения на строительство и акта ввода объекта в эксплуатацию. Более того, в силу пункта 7.1. договора [аренда], ответчик не имел права возводить на арендуемом земельном участке какие-либо объекты капитального строительства».

Ждет ли такая же судьба здание на Красном проспекте, 25/1, пока не ясно. В Новосибирске есть немало прецедентов, когда даже решение суда о сносе самовольно построенных капитальных объектов не исполняется. Один из ярких примеров – здание ТЦ рядом с Центральным рынком, где ведется торговля телефонами. «Континент Сибирь» в 2013 году рассказывал, что Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил требования прокуратуры Центрального района о приведении торгового центра на ул. Мичурина, 12а в первоначальное положение, существовавшее до проведения реконструкции, и освобождении незаконно занятых земельных участков. Однако даже по прошествии семи лет демонтаж здания не осуществлен.

По словам председателя комиссии по муниципальной собственности Совета депутатов Новосибирска Сергея Бондаренко, город пока не имеет права прощаться с такими объектами, как Park Café и «Перчини», если он ничего лучшего не построил. «Как член комиссии по сносу нестационарных объектов, я вижу, что некоторые объекты, если это не касается безобразных овощных ларьков и им подобным, могли бы еще постоять, и ничего бы не ухудшилось ни для горожан, ни для архитектуры города. У каждого объекта есть своя история. История согласований, получения разрешений, глобальных затрат на строительство. Готов рассмотреть все документы и материалы, которые поступят в нашу комиссию. Надо найти компромиссное решение, которое всех бы удовлетворило. Все изменения должны идти во благо города и горожан», – сказал в беседе с «Континентом Сибирь» Сергей Бондаренко.

Впрочем, не все собеседники «Континента Сибирь» захотели официально комментировать ситуацию, аргументируя тем, что дело лежит в юридической плоскости, а также упоминали о сомнительной репутации новосибирских общественников, которые не раз были замечены в лоббировании интересов третьих лиц.

Так, один из представителей новосибирского бизнеса отметил, что здание, в котором размещается Park Café, «нельзя ставить даже чисто визуально в один ряд с нарушителями». «Это образцовый объект, но, тем не менее, закон должен соблюдаться. Не может быть кто-то равнее других. Собственник объекта [ООО «Антрацит»] стал заложником ситуации, когда законодательство, правила игры постоянно меняются. Но ему придется исполнять решение властей и тем более суда», – прокомментировал собеседник издания.

Председатель попечительского совета новосибирского отделения «Опоры России» Игорь Салов, в прошлом созыве Совета депутатов возглавлявший комиссию по предпринимательству, не видит нарушений со стороны ООО «Антрацит». «Это ответственный арендатор, который платил арендную плату, содержал прилегающую к зданию территорию. Его объект в какой-то мере украсил Первомайский сквер, появилась еще одна точка притяжения, куда новосибирцы с удовольствием приходят. В Новосибирске десятки объектов, которые по договорам нестационарные, а при этом имеют некоторые признаки капитальных объектов. Почему обострился интерес именно к объекту, где находится Park Café? Мне, кажется, нужно именно этим вопросом задаться», – сказал Игорь Салов.

По словам Евгения Митрофанова, он не против заведений на Красном проспекте, 25/1 и согласен, что это не самые страшные здания, которые уродуют парк и Новосибирск в целом. «Мы добиваемся, чтобы и чиновники, и бизнесмены соблюдали законы. Иначе у нас получается недобросовестная конкуренция, когда кто-то может прийти и без торгов заключить договор аренды, воткнуть капитальный объект и зарегистрировать его. А другие не могут. Получается, что некоторые равнее других, а так быть не должно. Я подобрал несколько случаев, связанных с нестационарными и капобъектами, где земельные участки сдаются в аренду без проведения торгов. Собираюсь вынести их на рабочую группу в Совете депутатов», – рассказал общественник.

Капитальное строительство – это не единственное нарушение, обнаруженное общественниками. Евгений Митрофанов еще в 2019 году обратился с заявлением в Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области, в котором указал на наличие в действиях мэрии Новосибирска признаков нарушения чл. ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 135ФЗ «О защите конкуренции». По мнению заявителя, договоры аренды на три земельных участка в Первомайском сквере заключены в 2017 году с нарушениями, без проведения конкурсов.

УФАС позицию общественника поддержало. По мнению ведомства, «нарушение выразилось в неправомерном заключении договоров аренды земельных участков для размещения нестационарных объектов № 130737a от 29.12.2017г., №130432а от 29.12.2017 г.; № 13072а от 29.12,2017г., что создает преимущественные условия деятельности соответствующим хозяйствующим субъектам». И 19 июля 2019 года УФАС вынесло мэрии Новосибирска предписание расторгнуть договоры.

Мэрия с решением антимонопольного ведомства не согласилась и обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области. Представители муниципалитета настаивали, что договоры аренды были заключены на основании действующего в то время законодательства, которое предоставляло арендаторам преимущественное право на пролонгацию договоров, также сами арендаторы дополнительно указывали суду на надлежащее исполнение своих обязательств по договорам аренды.

Арбитражный суд первой инстанции поддержал УФАС и 15 сентября 2020 года отказал мэрии в удовлетворении заявленных требований. Мэрия обратилась в Арбитражный суд высшей инстанции.

«Я уверен, что мэрия спор выиграет. Потому что новые требования земельного кодекса, обязывающие проводить конкурсные процедуры, выступили в силу 1 января 2018 года. В 2017 году законодательство позволяло продлевать договоры аренды без конкурсных процедур. Договоры с компаниями были заключены в 2017 году, и сейчас эти договоры должны быть продлены еще на три года, такое право дает 166-ФЗ закон от 8 июня 2020 года», – рассказал Игорь Салов.

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