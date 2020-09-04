Какие рестораны закрылись в Новосибирске 2020 году, и что ждет отрасль в дальнейшем?

Число заведений общепита в Новосибирске, как и предсказывали эксперты рынка, после выхода из пандемии сократилось. Продолжится ли падение, и ждут ли новосибирцев новые проекты в сфере HoReCa, выяснил «Континент Сибирь».

По данным компании 2ГИС, в Новосибирске на первое марта 2020 года работало 247 ресторанов, 739 кафе и 253 бара. Спустя полгода на первое сентября 2020 года количество ресторанов в городе сократилось на 21 заведение, или 9%, кафе – на 22 точки, или 3%, баров – на 4 точки, или 2%.

Возобновить работу не смогли такие знаковые для Новосибирска заведения, как «Фенимор Купер» и «Шемрок». К слову, если по поводу «Фенимора Купера» его владелец Владимир Бурковский говорит, что проект исчерпал себя, то владелец «Шемрока» не исключает, что ресторан откроется в середине сентября. Закрылся и новосибирский ресторан Il Patio на Красном проспекте, 29 холдинга «Росинтер», где в 2000 году (до ребрендинга – «Патио-пицца») ужинал президент РФ Владимир Путин.

Из потерь на ресторанном рынке также следует отметить закрытие ресторанов «Любить по-русски» на площади Ленина, «Печки-Лавочки» на площади Станиславского и в Академгородке, «Маргарита пьет вино» на площади Калинина, «Хороший год» и бар Barbarba в историческом здании на углу Каинской и Красного проспекта, «Буллавка», «Хинкалидзе» на Красном проспекте и многие другие.

Участники новосибирского рынка HoReCa отмечают, что сокращение точек общепита будет продолжаться. Ресторанный рынок всегда был довольно гибким, одни заведения уходили с него, на их место приходили новые. Известный новосибирский ресторатор Денис Иванов в интервью «Континенту Сибирь» еще год назад, в более спокойные для общепита времена отмечал, что ресторанный бизнес стал непредсказуемым. «Если раньше на растущем конкурентном рынке почти все проекты работали, то сегодня открыть ресторан, чтобы он через какое-то время не закрылся, крайне сложно. В категорию неудачных проектов попадают все, независимо от компетенции», – рассказал тогда Денис Иванов.

В этом году ситуация усугубилась практически трехмесячным простоем заведений общепита. Не стала панацеей доставка готовой еды, на которую переключились те рестораны и кафе, кто смог организовать эту работу. Открытие летников позволило вздохнуть, но выплыли из кризиса не все.

Перспективы ресторанного рынка эксперты оценивают, как слабо оптимистичные. По мнению новосибирского ресторатора Олега Ионко (среди его проектов «Аджикинежаль», «Мятный карась», Drovamuka) , «закрытия будут идти более активно по сравнению с естественным отбором, который был раньше». «У инвесторов и операционных директоров есть страх второй волны пандемии. Те, кто был слаб, закроются быстрее, большинство и закрылось, собственно», – отметил ресторатор в разговоре с «Континентом Сибирь». По его мнению, «урожайным» на закрытия точек общепита может стать октябрь. Следующий пик придется на февраль-март 2021 года.

Как рассказал «Континенту Сибирь» владелец ресторанов «Гриль и Бутыль» и New Mexico grand cafe Даниил Прицкау, те заведения, что закрылись, «явно не очень себя чувствовали и до кризиса». «Осень все расставит по местам: какой спрос остался, как он распределился. По моим представлениям, рынок просел процентов на 30. Те, кто сможет сконцентрировать оставшийся спрос на себе, тот и выживет», – считает ресторатор. По его мнению, процесс убывания будет идти до Нового года.

Эту точку зрения разделяет и президент «Сибирской гильдии шеф-поваров», директор компании «Атланта-Сервис» Наталия Пятых. «Наши заказчики – рестораны, и я вижу, что у всех выручка упала, никто не делает крупных заказов, обходятся необходимым минимумом. Более или менее себя чувствуют средний сегмент – кофейни и фастфуды. Думаю, заведения общепита будут еще закрываться», – отметила представитель ресторанного рынка.

Впрочем, собеседники издания не исключают, что Новосибирск еще ждут открытия новых заведений. «Под Новый год любят открывать новые предприятия, – сказал Олег Ионко. – Поэтому есть вероятность, что появятся новые проекты. Другое дело, что скорее всего это будут небольшие форматы. Или на месте крупных ресторанов появятся два-три более мелких заведения». Ресторатор привел в пример собственный опыт – проект совместно с новосибирской ресторанной группой Friends Orchestra (бары Friends, Ruby и т.д.). В сентябре на месте ресторана DrovaMuka было открыто два заведения – паб и бар формата Sparks (сам ресторан потеснился, уступив место этим двум проектам). «Из одного формата получилось три, и выручка трех больше, чем в том году приносил один большой. Ситуация эффективная», – считает Олег Ионко.

Ресторатор не исключает, что это может стать трендом ближайшего будущего. «Более жизненными оказываются форматы меньшего размера с возможностью организовать розничную точку при кассовой зоне, продажа готовой еды с витрины, розничная отдача, если есть окно на улицу», – отмечает Олег Ионко.

Наталия Пятых обращает внимание на то, что предприятия начали открывать собственные столовые для сотрудников. «Этот тренд появился года два-три назад, раньше все обходились кейтерингом. Но сегодня он актуализировался. «Почта Россия», «Кудряшовский мясокомбинат», птицефабрика «Улыбино» готовятся открыть собственные столовые. «Быстроном» запустил цех «Центральная кухня», увеличивает свое производство «Торговая площадь». Теперь у них два шеф-повара – Александр Гончаров и Спиридон Яныгин, компания выдает большой объем готовой еды», – резюмирует собеседница «Континента Сибирь».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.