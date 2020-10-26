Рестораны крупной сети из Екатеринбурга закрылись в Новосибирске

Екатеринбургская сеть ресторанов «Своя компания» закрыла заведения в Новосибирске. Из списка на сайте организации, где перечислены города с её ресторанами, столица Сибири исключена.

В Новосибирске сеть ресторанов «Своя компания» была представлена четырьмя заведениями. В системе 2ГИС рядом с их адресами это название с 26 октября заменено на «Рестораны большого города».

Кроме того, Новосибирск больше не указан в списке городов, перечисленных на официальном сайте сети. Сейчас в числе этих городов – Москва, Екатеринбург, Верхняя Пышма, Магнитогорск, Стерлитамак, Нижний Тагил, Уфа, Тюмень, Челябинск, Казань и Барнаул.

Сеть ресторанов «Своя компания» была создана в Екатеринбурге. В Новосибирске первый ресторан сети открылся в 2012 году, а по франшизе — в 2015 году.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, какие заведения открывались в Новосибирске во время пандемии в сентябре.

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