В судебной картотеке Арбитражного суда (АС) Новосибирской области появилась карточка иска к мэрии Новосибирска от владеющего последним уцелевшим строением в Первомайском сквере ООО «Антрацит». Сумма исковых требований к городской администрации превышает 250 млн рублей. Информации об основании, на котором компания взыскивает с мэрии такую сумму, на сайте суда не представлено.

Построенное в 2013 году здание по адресу: Красный проспект, 25/1 многие годы было домом для таких заведений общепита, как «Перчини» и Park Cafe. В 2020 году городская администрация заявила, что двухэтажный павильон построен с нарушениями — спустя семь лет существования постройки мэрия обнаружила, что на территории Первомайского сквера возведено капитальное строение (сообщалось, что собственник здания зарегистрировал его в 2016 году).

В ноябре 2020-го от лица городской администрации был подан иск с требованием обязать владельца постройки к ее сносу. 15 марта следующего года областной Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска новосибирской мэрии, мотивировав это тем, что срок давности предъявления претензий истек. Летом 2021 года городская администрация обжаловала судебное решение в Седьмом арбитражном апелляционном суде и преуспела: предыдущее решение АС Новосибирской области было отменено, а ООО «Антрацит» обязали снести самовольную постройку «своими силами или за свой счет» в течение месяца. Однако владельцы здания не собирались так просто сдаваться: в августе один из собственников сообщил «Континенту Сибирь» о подготовке новой апелляционной жалобы на решение о сносе.

Согласно данным Rusprofile, ООО «Антрацит» учреждено в Новосибирске в 2007 году Евгением Мельниковым. Основной вид деятельности компании — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. За прошлый год компания показала 3,9 млн рублей прибыли при 14-миллионной выручке. С августа 2023 года директором компании является Сергей Кирушок.

В январе 2022 года руководитель профильного комитета новосибирской мэрии сообщил, что снос здания откладывается на неопределенный срок: в городской казне на это не нашлось средств, а физически принудить собственника к сносу своими силами возможности тоже не было. Летом того же года стало известно, что мэрия изменила свое решение по поводу постройки, отозвала исполнительный лист с требованием к собственнику о сносе строения и в судебном порядке заявила свои права на здание, но АС Новосибирской области снова отказал муниципалитету в удовлетворении требований.

Летом 2023 года, после начала масштабной реконструкции Первомайского сквера, все заведения общественного питания, расположенные в постройках на его территории, постепенно прекратили свою работу. Park Cafe и «Перчини» закрылись в середине июня — изначально на дверях ресторана на первом этаже было объявление о приостановке работы на пару дней, но впоследствии заведения так и не открылись. Спустя месяц прекратили свою работу кафе Carl’s Jr. и ресторан Sabai Bar. В течение двух месяцев с этого момента павильоны, в которых располагались оба упомянутых заведения, были снесены.