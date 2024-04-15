Стала известна дата запуска фонтана «Мишка» в Новосибирске

Благоустройство Первомайского сквера в Новосибирске продолжается: подрядчик исправляет обнаруженные после зимы дефекты твёрдого покрытия и переходит к замене тротуарной плитки возле Краеведческого музея. На 25 апреля запланирован первый после реставрации запуск фонтана «Мишка», сообщает пресс-центр городской администрации.

«Уже завтра, 16 апреля, подрядчик выйдет на возобновление работ по благоустройству сквера: необходимо завершить укладку плитки, установить парковую мебель, устранить выявленные недостатки на сформированных дорожках, а также начать благоустройство на территории вокруг Краеведческого музея и тротуаре вдоль Красного проспекта», — написала в своем телеграм-канале вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Благоустройство Первомайского сквера – комплексный проект, который проводят несколько подрядчиков. В прошлом году работы по установке инженерных коммуникаций, системы безопасности с камерами видеонаблюдения, новой системы освещения были приняты без нареканий.

Фонтан «Мишка», расположенный на территории сквера, реставраторы постарались воссоздать в точности. Зимой в специальном тепловом шатре реставрировали фигуру медвежонка – выполнили бетонные и гранитные работы, проверили на непроницаемость. Сейчас заканчивают наружную отделку чаши, устанавливают оборудование. Тестовый запуск запланирован 25 апреля.

Больше всего нареканий вызвала уложенная прошлой осенью тротуарная плитка. С таянием снега стали видны полностью деформированные участки. Специалисты мэрии не приняли такое качество работ, и подрядчик устранит все замечания в рамках гарантийных обязательств. Начать работы планируют с 20 апреля. Также строители должны обустроить твердое покрытие на оставшейся площади возле Краеведческого музея.

Напомним, изначально сроком завершения реконструкции Первомайского сквера называли 15 октября 2023 года, однако с приближением указанной даты стало ясно, что работы еще далеко не на финишной прямой. На пресс-конференции 13 октября бывший градоначальник Анатолий Локоть сообщил, что на середину октября с подрядчиком они просто «договаривались» закончить основные работы, а по документам контракт должен быть исполнен до конца месяца. Сообщалось, что в отношении подрядчика реконструкции сквера прокуратура Новосибирска инициировала проверку, также решался вопрос о возбуждении административного производства. Сам мэр тогда получил от надзорного ведомства представление из-за затягивания сроков ремонта зеленой зоны.

По последним данным, полностью завершить реконструкцию Первомайского сквера и сдать объект планируется ко Дню города 2024 года.