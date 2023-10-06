Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса «Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова». Об этом сообщили в пресс-центре министерства.

Глава российского военного ведомства проинспектировал летно-испытательную станцию и цех окончательной сборки продукции предприятия, входящего в состав ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», и осуществляющего серийный выпуск, ремонт и модернизацию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Директор «Новосибирского авиационного завода имени В.П.Чкалова» Александр Панасенко доложил Сергею Шойгу, что в настоящее время предприятие способно не только выпускать серийную продукцию, но производить капитальный ремонт авиационной техники, которая выработала свой ресурс в ходе эксплуатации.

В настоящее время в соответствии с ранее отданными указаниями министра обороны РФ в целях экономии средств на производство, предприятие совмещает работы по ремонту с модернизацией боевых машин, которые теперь проводятся одновременно.

Сергей Шойгу поставил задачу руководству предприятия по наращиванию темпов производства и ремонта техники с учетом востребованности выпускаемой продукции: «Эта машина – основная рабочая лошадь, у них по четыре по пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться. У нас же есть предприятия, которые в этом году на программу 2024 года, они с опережением идут. Так и здесь надо организовать работу», – подчеркнул министр.

Директор завода доложил главе Минобороны РФ, что предприятие способно производить ремонтные работы любой сложности: «Научились делать всё. У нас есть опыт замены головной части, у нас есть практический опыт ремонта хвостовой части, у нас есть опыт ремонта булей, это самый сложный ремонт с точки зрения сборки здесь у нас» – сказал Александр Панасенко.

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