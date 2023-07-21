Суд в Новосибирске оставил в СИЗО фигурантов, обвиняемых в диверсиях

Постановлением Ленинского районного суда города Новосибирска до 13 октября продлен срок содержания под стражей Виктору Скоробогатову, обвиняемому в поджоге самолета Су-24. Мужчине инкриминировали п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ — «диверсия».

Напомним, что 9 мая в сети появилось сообщение о поджоге самолета Су-24, предположительно совершенном на территории Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова. В тот же день правительство региона опубликовало в своем официальном телеграм-канале запись канала «Война с фейками», где информация о месте происшествия опровергалась.

С VK-сообществе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» также сообщили о том, что Ленинским районным судом г. Новосибирска по 13 октября 2023 года продлены сроки содержания под стражей в отношении Кирилла Веселова, и двух несовершеннолетних подростков, которые обвиняются в поджоге релейного шкафа на перегоне «Бердск» – «Сеятель» в вечернее время 23 апреля 2023 года.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что суд в Красноярске вынес приговор директору клиники, где в пожаре погибли 4 пациента.