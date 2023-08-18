День авиации: в Новосибирске поздравили создателей «русского чуда»

Сегодня, 18 августа, в Новосибирском ДКиТ имени Чкалова, чествовали тех, кто связал свою жизнь с небом: гражданских и военных лётчиков, наземный персонал, создателей крылатых машин и ветеранов отрасли. Были организованы интерактивные музыкальные и спортивные площадки, участники торжественного собрания увидели фильм к 90-летию завода имени Чкалова.

В праздничном мероприятии, посвящённом Дню авиации, принял участие председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Приветствуя собравшихся, губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что когда в других городах люди слышат звук военного самолета, многих это пугает, а в новосибирские жители радуются и поднимают головы к небу. Потому что знают о славном на всю Россию заводе и ответственном отношении чкаловцев к делу. «Ни проблемы реформ, ни лихие успешные менеджеры не могли поставить крест на Чкаловском заводе. Сегодня его значимость для всей нашей большой страны осознают руководители всех уровней», – сказал глава региона.

Андрей Шимкив вручил награды регионального парламента представителям Чкаловского завода – инженерам Юрию Блинову и Людмиле Волжиной, начальникам бюро и отделов Светлане Мамась и Владимиру Сердюкову, специалисту Анастасии Лапшовой. Он поблагодарил за труд всех, кто сейчас занимается авиастроением, и ветеранов отрасли.

«Для большинства жителей области, да и страны, наш Чкаловский завод – предприятие очень секретное, и, вместе с тем, оно известно всему миру. Несмотря на тяжелые периоды в истории завод остается флагманом авиастроения. Су-34 – «сушку» – во всем мире называют «русским чудом». И это действительно «русское чудо» – результат работы новосибирских авиастроителей, в который вложены душа и передовые конструкторские мысли всех заводских династий, им гордятся не только здесь, на предприятии, но и во всей нашей области, во всей стране. Именно здесь, в стенах завода, конструкторская мысль собирает не только летательные аппараты, но и рождает огромное чувство гордости за свою страну!» — подчеркнул Андрей Шимкив.

От всех депутатов Законодательного собрания Андрей Шимкив поблагодарил новосибирцев за традиции авиастроения, которые бережно хранятся и передаются в буквальном смысле из поколения в поколение. «Пример директора завода, который вырос здесь из мастера, примеры других заводчан – и есть то, что называется патриотизмом» — убежден председатель.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирской области за пять лет открылось 1119 спортивных объектов.