Если в сегменте новых автомобилей отечественные и китайские марки уже прочно обосновались на лидирующих позициях, то на вторичном рынке в десятке самых популярных представлено больше всего машин корейского производства. Об этом свидетельствует статистика новых договоров добровольного автострахования, заключенных компанией «Росгосстрах» в этом году.

Десятку лидеров по оформленным договорам КАСКО на новые автомобили разделили пополам российские и китайские модели. На первой позиции Lada Granta — на различные модификации этой модели приходится 27,8% полисов добровольного автострахования. На «Нивы» — классическую Legend, выходящую с конвейера уже более 40 лет, и на Travel — 8%.

Среди китайских моделей выше всех c долей в 6% договоров оказалась Omoda C5, продажи которой стартовали в России только в прошлом году. Ее материнский бренд CHERY представлен в ТОП-10 новых авто сразу тремя моделями: Tiggo 7 и 7 Pro (5,5%) Tiggo 4 и 4 Pro (3,8%), а также Tiggo 8 и 8 Pro max (3,2%). Из китайских конкурентов CHERY на пятом месте в десятке также оказался HAVAL Julion c долей в 4,2%.

«При этом для моделей со вторичного рынка, на которые были оформлены новые полисы КАСКО, ситуация совсем иная — представительство автопроизводителей здесь более разнообразное, а в первой десятке даже на лидирующую Lada Granta приходится всего 7% договоров, — отмечает директор департамента андеррайтинга моторного страхования ПАО СК «Росгосстрах» Дмитрий Усанов. — А самыми популярными машинами с пробегом, суда по количеству оформленных полисов КАСКО, сегодня остаются «корейцы»».

В ТОП-10 новых договоров КАСКО «Росгосстраха» на автомобили с пробегом представлены сразу 4 модели корейского автопрома. Это Hyundai Creta (3,5%) и Solaris (2,4%) а также Kia Rio (2,7%) и Sportage (2,1%). О страховой защите своей собственности чаще других также заботятся покупатели Toyota RAV-4 (2,4%), Renault Sandero (2,1%) и Volkswagen Tiguan (2%). Единственная китайская машина в этой десятке — занимающая 8 место с долей в 2,1% CHERY Tiggo 7 (7 Pro).

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