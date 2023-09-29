«Росгосстрах» выплатил 40 тысяч рублей новосибирцу после укуса клеща

Филиал «Росгосстраха» в Новосибирской области выплатил 40 тыс. рублей местному жителю, для которого укус клеща обернулся серьезными проблемами со здоровьем. Это самая крупная в этом году выплата страховщика после укуса клеща.

Застрахованный молодой человек из Новосибирской области не сразу заметил присосавшегося клеща и обратился к медикам уже после того, как почувствовал недомогание. Это обернулось серьезными осложнениями. Пациенту был поставлен диагноз клещевой вирусный менингоэнцефалит, а развитие болезни в итоге даже привело к установлению инвалидности.

Пострадавший был застрахован в «Росгосстрахе» от несчастного случая на 100 тысяч рублей. По условиям договора, после установления инвалидности страховое возмещение составило 40% от страховой суммы. Деньги были переведены на его счет после предоставления полного пакета документов, предусмотренных правилами страхования.

«Основным нашим финансовым инструментом защиты от переносчиков таких опасных заболеваний как вирусный энцефалит или болезнь Лайма является полис «РГС защита от клеща». По нему застрахованные могут оперативно получить медицинскую помощь в случае укуса и провести лабораторное исследование клеща на предмет инфицированности, — рассказывает руководитель регионального центра урегулирования убытков филиала «Росгосстрах» в Новосибирской области Алексей Коротаев. — Но получить страховое возмещение после укуса клеща можно и по «непрофильному» полису страхования от несчастных случаев, если начинаются проблемы со здоровьем».

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что за 20 лет в «Росгосстрахе» полисами ОСАГО гражданскую ответственность оформили более 39 млн автовладельцев.