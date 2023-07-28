Как и ожидалось, китайские и российские автобренды за год смогли полностью вытеснить привычные европейские, японские и корейские марки, заняв 77% рынка. Каким брендам и моделям в первом полугодии удалось завоевать покупателя, как чувствует себя премиум-сегмент и насколько СФО оказался подвержен тренду на электрокары — в материале «Континента Сибирь».

Автомобили каких брендов оказались самыми востребованными?

По данным агентства «Автостат Инфо», в первом полугодии 2023 года количество регистраций новых легковых автомобилей в СФО упало на 13%, как, впрочем, и в целом по России. Наибольшее падение продемонстрировали Республика Алтай (–31,9%), Иркутская область (–31,7%), Хакасия (–25,7%), а наименьшее — Кузбасс (–6,8%), Новосибирская область (–6,5%). Но лучше всего себя чувствует Омская область, которая вообще продемонстрировала рост на 2,5%.

Как и предполагали аналитики, почти половина рынка оказалась в руках у китайских автопроизводителей. По итогам полугодия маркам из Поднебесной удалось занять 45% сибирского авторынка, еще 33% досталось отечественным маркам, среди которых также есть автомобили с китайской «родословной» («Москвич», Evolute). В свою очередь по 9% осталось у корейских и японских брендов. Соответствующие изменения произошли и в составе Топ-3 марок: если еще год назад его формировали бренды LADA, Hyundai, Kia, то в этом году, как и ожидалось, на пьедестале остались только LADA и китайские бренды.

Первое место по количеству новых зарегистрированных автомобилей в Сибири, по данным «Автостат Инфо», удержала отечественная LADA (+25,5%). Ее самая популярная модель ─ Granta (+160%) одновременно стала и самым продаваемым автомобилем в целом по сибирскому авторынку. В первую пятерку моделей по продажам также вошла Niva. В большинстве регионов Сибири LADA с большим перевесом обогнала китайских конкурентов и лишь в Иркутской области уступила CHERY. Впрочем, в этом регионе «АвтоВАЗу» и ранее было сложно конкурировать с другими брендами ─ LADA иногда пропускала вперед Toyota или Nissan. Теперь роль локомотива выполняют китайские марки.

С пятой на вторую строчку за год поднялся уже упомянутый китайский бренд Chery (+93,8%). Его самой популярной моделью стал внедорожник Tiggo 7 Pro, который одновременно стал самой продаваемой иномаркой в целом по рынку. В первом полугодии Chery удалось также усилить дилерскую сеть, запустив новые салоны в Иркутске и Омске. Непосредственно в Иркутской области Chery, как уже было сказано, даже удалось выйти на первое место (дилеры — «Кузьмиха» и «Первая Автоколонна»), обогнав по регистрациям отечественную LADA (дилер — «Иркутск-АвтоВАЗ»). Однако не во всех регионах марка является лидером, например, в Кузбассе она пока на третьей строчке, несмотря на наличие трех дилеров ─ двух в Кемерове и одного в Новокузнецке.

Третью позицию занял китайский бренд Haval (+128,3%), 43% продаж которого пришлись на популярную модель Jolion. В отдельных регионах Сибири, например, в Кузбассе (дилеры — «Сибинпэкс», «АТЦ Томь») и Томской области (дилер — «Сто Коней»), Haval даже удалось уверенно занять первое место среди иномарок, обогнав Chery. Парадоксально, что в Иркутской области, где позиции внедорожников исторически были особенно высоки, марка пока лишь на 6-й строчке (дилер — «Автоцентр Байкал»).

Следом по списку идет китайская марка Geely (+121,1%) благодаря кроссоверу Coolray, вошедшему в Топ-10 самых популярных моделей по рынку. Еще одним хедлайнером продаж стал кроссовер Atlas Pro. Сильнее всего (3-е место) Geely чувствует себя в Красноярском крае (дилеры — «Медведь Холдинг», «ВСК») и Иркутской области (дилеры — «Первая Автоколонна», «Арена ДМ»). А вот в Алтайском крае (дилер — «Тисс Авто») Geely оказался лишь на 6-й строчке.

Замыкает Топ-5 бывший лидер среди иномарок ─ корейский Hyundai (+11,2%). По словам сибирских дилеров, официальных поставок корейской марки в настоящее время нет, а текущие остатки на складах уже закончились. Как отметил «Континенту Сибирь» один из региональных партнеров бренда, два последних автомобиля были получены в апреле 2023 года. В этой ситуации дилеры пробуют пользоваться параллельным импортом, но отмечают, что особого объема на нем пока не получается делать. В целом по статистике самой продаваемой моделью Hyundai стал внедорожник Tuscon, хотя ранее основной объем марке делали Creta и Solaris. Тем не менее, сильными остаются позиции марки в Омской области (4-е место), где ее представляют три дилера — «БАРС», «Альянс» и «КЛЮЧАВТО». А вот в Красноярском крае (дилер — «Медведь Холдинг») и Иркутской области (дилер — «Россо») марка уже лишь на 8-й строчке.

Шестую строчку занял бренд Omoda, входящий в состав Chery. Такие результаты объясняются высокими результатами модели С5, попавшей в Топ-10 самых популярных моделей по рынку. Сильнее всего Omoda чувствует себя в Иркутской области (дилеры — «Первая Автоколонна», «Агат-Авто») и Красноярском крае (дилеры — «Медведь Холдинг», «Агат»), располагаясь на 4-й позиции. А вот в Кузбассе из-за временного отсутствия официального дилера в Кемерове она лишь на 10-й строчке.

На 7-й позиции оказался корейский бренд Kia (–70,8%), наиболее популярной моделью которого стал внедорожник Sportage. Опрошенные «Континентом Сибирь» участники рынка по-разному характеризуют текущую ситуацию с маркой. Одни дилеры отмечают, что все еще продают остатки с официальных поставок, другие говорят, что самостоятельно занимаются параллельным импортом, но с тех заводов Kia, которые поставляли в Россию эти автомобили и ранее. Таким образом, основной объем поставок дилеры на сегодня обеспечивают сами. При этом выбор моделей теперь также отличается от дилера к дилеру. Сильнее всего позиции Kia до сих пор в Томской области (дилер — «Сто Коней»), где марка располагается на 4-й строчке, а вот в Иркутской области (дилер — «Агат-Авто») она оказалась лишь на 9-й позиции.

Следом в рейтинге располагается Exeed — премиальный бренд корпорации Chery. Почти половина всех продаж марки пришлась на внедорожник TXL, за которым следуют LX и VX. Больше всего EXEED любят в Иркутской (дилеры — «Кузьмиха», «Иркут БКТ», общая позиция — 5-е место) и Новосибирской (дилеры — «Альбион Моторс», «Автомир», общая позиция — 6-е место) областях, а также в Красноярском крае (дилеры — «АГАТ», «Медведь Холдинг», общая позиция — 6-е место). Остаются резервы для роста марки в Алтайском крае (11-е место).

9-ю строчку занял китайский бренд Changan, который за последний год значительно расширил модельный ряд и улучшил ситуацию с поставками. Самой востребованной моделью компании стал внедорожник CS35. Лучше всего Changan представлен в Алтайском крае (дилер — «Тисс Авто»), где находится на 7-й позиции. Однако в отдельных регионах Сибири марке еще предстоит немалая работа по укреплению позиций — так, в Томской области (дилер — «Сто Коней») она лишь на 18-й строчке, а в Иркутской (дилер — «Риволта») — на 14-й позиции.

Замыкает Топ-10 отечественный УАЗ с привычной для покупателей моделью Patriot.

1 of 3

Стоит отметить, что китайские марки планируют и дальше увеличивать свою долю в Сибири. Так, по данным участников рынка, HAVAL, GEELY, EXEED, OMODA ищут в Новосибирске уже третьих дилеров. Кроме того, на сибирский рынок продолжают входить полностью новые китайские бренды.

Что происходит с премиум-сегментом авторынка Сибири?

Премиум-сегмент авторынка Сибири пострадал больше, чем массовый сектор, — падение объема регистраций составило 30,5%. Такой результат вполне объясним: в этом сегменте китайским производителям пока не удалось вывести на рынок равноценную альтернативу премиальной немецкой тройке или зарекомендовавшим себя японским брендам. Пока Сибирь лишь ожидает начала поставок китайского бренда Hongqi. Формально на рынке есть бренд EXEED, который CHERY характеризует как премиальный, однако по объективным причинам он не может служить заменой европейским и японским премиум-брендам. Кроме того, по наблюдениям ряда крупных дилеров, многие клиенты в этом сегменте рынка пока не готовы даже рассматривать вариант пересаживания на китайские бренды.

Таким образом, пока в премиум-сегменте авторынка Сибири расстановка сил среди брендов не претерпела существенных изменений. Первое место, как и ранее, занял японский бренд Lexus (17,4%), за которым следуют BMW (–19,7%), Mercedes-Benz (–64,8%) и Land Rover (–34,9%). Несмотря на то что в большинстве регионов лидирует Lexus, в Красноярском крае, к примеру, первое место удерживает BMW, а марка Mercedes-Benz даже не вошла в Топ-5.

Пока дилеры премиум-брендов остаются верны своим маркам. Так, ни один из сибирских дилеров BMW не закрыл салон, не провел его релокацию и не «подселил» какой-либо из китайских брендов. В то же время, к примеру, красноярский дилер Porsche разместил в своем салоне китайскую марку TANK, а новосибирский — китайский бренд Voyah.

Интересна и ситуация с брендом Mercedes-Benz. Напомним, что российского дистрибьютора этой марки приобрел столичный дилер «Автодом». По словам сибирских партнеров марки, в «МБ РУС» сохранилась почти вся команда, при этом у дилеров появилась возможность централизованно работать с 3–5 брендами в режиме одного окна. То есть «МБ РУС» может быть неэксклюзивным представителем тех марок, которые уже продаются в России. В частности, ранее было объявлено, что «МБ РУС» уже под эгидой «Автодома» стала дистрибьютором китайского бренда Foton. Но мнения участников дилерской сети обо всех этих изменениях разнятся. Один из опрошенных «Континентом Сибирь» крупный партнер марки видит в новом сотрудничестве потенциал больше, чем раньше, так как возможности у дистрибьютора расширились ─ они не связаны одним брендом. В то же время другой сибирский дилер Mercedes-Benz в практической плоскости не видит смысла работать с «Автодомом», потому что «компания вообще не думает про дилерскую сеть, а преследует свои бизнес-интересы». Отдельные партнеры марки пока не готовы оглашать свою позицию и предпочитают последить за дальнейшим развитием событий, не делая поспешных шагов.

Есть ли в Сибири место для люкс-брендов?

Несмотря на уход люксовых европейских марок с российского рынка, в первом полугодии 2023 года в Сибири нашли своих покупателей Bentley Bentayga (3), Bentley Continental (1), Bentley Flying Spur (1), Porsche 911 Carrera (1), Maserati Grecale (1), Jaguar E-Pace (1). В этот раз списке не оказалось автомобилей марок Rolls-Royce, Ferrari и Lamborghini. Зато среди премиум и люкс-брендов из Поднебесной можно отдельно выделить флагманский седан Hongqi H9 (1) и внедорожник Hongqi E-HS9 (6).

Электрокары

По итогам первого полугодия в Сибири наблюдался рост интереса к электрокарам. В частности, в СФО было зарегистрировано 30 новых автомобилей китайской премиальной марки Voyah и 22 автомобиля отечественного производителя электрокаров Evolute, хотя обе марки официально вышли в СФО лишь в мае. На сегодня среди городов Сибири Evolute официально представлен только в Красноярске, а Voyah — в Красноярске и Новосибирске.

«В наших планах — расширение дилерской сети во всех крупнейших городах России. Рассматриваем и другие города Сибири, кроме Новосибирска и Красноярска, но не в самое ближайшее время», — отмечала ранее «Континенту Сибирь» руководитель отдела развития дилерской сети Voyah в России Елена Игнатьева.

Примечательно, что, помимо официальных продаж дилерами на территории Сибири, о готовности поставить электрокары в диалоге с потенциальными клиентами заявляют и федеральные игроки, получившие дилерство в других регионах России.

Кроме Evolute и Voyah, в первом полугодии в Сибири также было зарегистрировано 22 новых автомобиля Tesla: 16 моделей Tesla Y, три модели Tesla 3, две модели Tesla X, один автомобиль Tesla S. Кроме того, своих владельцев нашли 21 автомобиль Volkswagen id4, 11 автомобилей Volkswagen id6, два электрокара Nissan Leaf, а также два китайских автомобиля AVATR C11.

Однако несмотря на рост популярности электрокаров, региональные дилеры расходятся в мнениях относительно их перспектив в Сибири (безотносительно брендов). Директор центра по продаже авто с пробегом «Автобан» Иван Беланов видит в этом направлении большие возможности и возможность осуществления технологического рывка. С такой оценкой согласен совладелец ГК «Альт-Парк» (официальный дилер Porsche, Kia, Skoda, Omoda, Geely в Новосибирске) Дмитрий Новиков, который подвел итоги текущего опыта эксплуатации электрокаров в Сибири и сделал вывод, что электрокары — это новая реальность автопрома. В то же время совладелец ГК «Первая Автоколонна» (официальный дилер Porsche, Mercedes-Benz, Jaguar, Land Rover, Volvo, Mazda, Geely, Omoda, Chery в Иркутске) Петр Хомяков считает электрокары маркетинговым пузырем и технологическим тупиком. Такую позицию поддержал и президент ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. Академическое сообщество в лице главного научного сотрудника Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Владимира Малова также заняло эту сторону, выразив скепсис в отношении электрокаров. Однако сами потенциальные клиенты электрокаров, в частности, совладелец новосибирского лофта Ф39 Денис Крылов, напротив, с нетерпением ждали первых официальных поставок электромобилей.

Сервис

В отличие от автодилеров, независимые сервисы пока не наблюдают изменения ситуации с точки зрения автомобилей из Поднебесной. Так, в основанной в Новосибирске федеральной сети FIT SERVICE доля китайских автомобилей составляет около 2%, но в I квартале количество машинозаездов авто из этой страны выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом средний чек за обслуживание автомобилей китайских марок составил 7390 рублей и оказался ниже, чем в среднем по сети, однако за год рост среднего чека по китайским авто составил 27%.

«Мы не отмечаем особенных «болячек» у китайских авто, характерных именно для машин из этой страны. Однако сложности с обслуживанием китайских брендов сегодня все-таки существуют. Проблемы связаны с подбором нужных для ремонта автозапчастей. Во-первых, оставляет желать лучшего каталогизация запчастей китайских моделей. Во-вторых, есть сложности с получением технических документов на такие авто. Кроме того, из-за особенностей китайского автопрома крайне редко регламентируются различные модификации выпускаемых моделей. То есть, помимо множества марок и моделей, существуют еще и десятки модификаций китайских автомобилей. Все это значительно усложняет заказ запчастей», — констатирует директор сети FIT SERVICE Татьяна Овчинникова.

Оставляйте заявку на вступление в нашу специализированную WhatsApp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой отрасли.