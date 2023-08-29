ФОТОБАНК. В Новосибирске состоялась внедорожная презентация Chery Tiggo 7 Pro Max AWD

Официальный дилер Chery ─ компания «Сибтрансавто-Новосибирск» (входит в холдинг «Сибинпекс») провела презентацию полноприводной версии российского бестселлера бренда Chery Tiggo 7 Pro Max AWD. Мероприятие состоялось в преддверии финального уикенда уходящего жаркого сибирского лета на базе отдыха «Белый Лебедь».

Знакомство съехавшейся на пикник публики с новинкой начал глава дилерского центра Альфед Агзамов, который рассказал о позициях Chery на российском и региональном рынке, поделился статистикой опциональных предпочтений региональных автовладельцев на основе многолетнего мультибрендового опыта работы возглавляемой им компании и спрогнозировал перспективы полноприводного компакт-кроссовера на нашем рынке.

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Затем руководитель отдела продаж дилерской компании Никита Зайдензал заострил внимание собравшихся на технических особенностях модели, основных отличиях от базовой «невэдовой» версии кроссовера. Из внешних изменений ─ это шильдик AWD на задней двери, обновленная решетка радиатора. На центральной консоли рядом с селектором управления трансмиссией появилась «шайба» системы выбора режима движения, которой можно установить формат 4х4, выбрать тип внедорожья: «грунт» или «снег». Кроме того, расширен опциональный состав базового оснащения модели.

Но самое главное, конечно, это появление системы полного привода от ZF, которая в сочетании с уже сработавшейся силовой парой из 150-сильного турбодвигателя и 7-ступенчатого «робота» существенно расширяет границы влияния модели.

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В чем и предлагалось убедиться в формате внедорожного тест-драйва с преодолением необкатанных ландшафтных неровностей, форсированием несерьезных водных препятствий грозового происхождения.

В итоге получилось достаточно содержательное, интересное и релаксирующее мероприятие.

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