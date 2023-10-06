Золотодобывающая компания из Красноярского края требует признать недействительным представление природоохранной прокуратуры в свой адрес. Летом этого года надзорное ведомство обнаружило нарушения в работе старателей и привлекло их к ответственности. Информация о судебном иске появилась на сайте Арбитражного суда (АС) Красноярского края.

ООО «Среднеманское», занимающееся добычей золота в Партизанском районе Красноярского края подало в краевой АС иск о признании недействительным представления об исправлении нарушений, внесенного компании природоохранной прокуратурой в июне этого года. Проверив район работы предприятия, надзорное ведомство выявило несколько нарушений: загрязнение вод реки Мина с угрозой сокращения кормовой базы для рыб из-за отсутствия необходимых руслоотводных каналов, незаконную заготовку древесины на участках недропользования и несвоевременную уборку порубочных остатков на лесосеках, что повышает риск возникновения лесных пожаров.

Золотодобывающая компания решила оспорить позицию прокуратуры и подала в суд заявление о признании недействительным выданного ей представления. По мнению представителей компании, найденные во время проверки надзорного органа нарушения в ее деятельности отсутствуют. ООО «Среднеманское» также ходайствовало о том, чтобы приостановить действие прокурорского представления на время судебного разбирательства в качестве обеспечительной меры, но в удовлетворении этого ходатайства суд отказал. Предварительное заседание по делу назначено на 20 ноября 2023 года.

Спустя месяц с проверки, результатом которой стало оспариваемое сейчас представление, появилась информация что в отобранных на участке добычи золота «Среднеманским» пробах воды обнаружено повышенное содержание загрязняющих веществ. Тогда сообщалось, что компанию оштрафуют на сумму до 300 тысяч рублей.

ООО «Среднеманское», учрежденное в Кемерово в 2018 году, по данным Rusprofile, занимается добычей руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). Компания, которую с 2021 года возглавляет Константин Болмотов, за прошлый год показала 80 миллионов рублей прибыли при выручке немногим меньше миллиарда.