Росприроднадзор организовал внеплановую проверку кузбасского АО «Сибирская углепромышленная компания». В результате обследования территории и ознакомления с документацией выявлено 11 нарушений природоохранного законодательства. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

«Часть из них касается ошибок в учёте выбросов в воздух, превышений объёма сброса сточных вод. Более критичное нарушение обнаружено на участке «Шахта «Коксовая-2». Здесь идёт ликвидация подземных выработок, по проекту предусмотрено строительство сооружений для очистки вод, сбрасываемых в реку Абу — предприятие не выполнило это условие. АО «СУПК» обязано устранить все нарушения, мы это проконтролируем. Решается вопрос о привлечении должностных лиц к административной ответственности», — говорится в сообщении.

По данным Rusprofile, основной вид деятельности АО «СУПК»: добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, открытым способом. Выручка компании за 2022 год сократилась на 33% и составила 4,4 млрд рублей, чистая прибыль — 1,6 млрд рублей. Управляющей организацией АО «СУПК» является ООО «КУЗБАСС ЭНЕРГО СЕРВИС», учредителем которой, согласно выписке ЕГРЮЛ, числится Феликс Нахшунов.

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