Золотодобывающая компания из Партизанского района Красноярского края будет оштрафована за загрязнение водных объектов. Информация об этом появилась в ТГ-канале министерства экологии региона.

Как сообщает ведомство, в ходе проверки, организованной красноярской природоохранной прокуратурой при участии инспекторов экологического надзора, были выявлены факты загрязнения реки Мины. Специалисты обнаружили на территории золотодобывающего предприятия «Среднеманское» несколько отстойников, загрязненная вода из которых при обильных осадках может попадать в реку.

В отобранных пробах воды по итогам лабораторного исследования обнаружено превышение содержания загрязняющих взвешенных веществ. Предприятие будет привлечено к ответственности, размер штрафа составит до 300 тысяч рублей.

Ранее прокуроры уже проверяли участок деятельности данного предприятия и также выявили нарушения в его работе.