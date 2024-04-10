Новосибирский областной суд оставил без изменения меру пресечения в отношении бывшего начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константина Васильева, сообщает Судебный департамент Новосибирской области.

Ранее защита Васильева подала апелляционную жалобу на постановление о заключении его под стражу. Адвокаты просили данное постановление отменить и избрать обвиняемому мягкую меру пресечения, но суд, рассмотрев жалобу, оставил ее без удовлетворения, а экс-начальника дорожного департамента — под стражей до 20 мая этого года.

Напомним, Константин Васильев, возглавлявший дорожно-транспортный департамент мэрии Новосибирска с 2021 по 2023 год был задержан 20 марта 2024 года по делу о злоупотреблении полномочиями. Днем позже суд арестовал его на 2 месяца. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о сговоре новосибирской мэрии с МП «МЕТРО МиР», а вскоре после этого потребовала от городских властей реорганизовать предприятие.

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