Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя департамента дорожной деятельности и благоустройства томской администрации. Мужчину подозревают в нецелевом расходовании десятков миллионов рублей. Информация об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Томской области.

По версии следствия, обвиняемый в период с октября 2019 года по февраль 2020 года неправомерно распоряжался денежными средствами, предназначавшимися на содержание улично-дорожной сети, расходуя их на приобретение уплотнителя для полигона промышленных и бытовых отходов. В результате было не по назначению потрачено свыше 21 миллиона рублей, выделенных на ремонт городских дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ против экс-начальника департамента направили в Кировский районный суд Томска для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, которое может грозить мужчине — до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что изначально отмененное празднование Дня томича в этом году все же состоится: новоизбранный мэр города Дмитрий Махиня поручил подготовить праздничную программу для мероприятия.