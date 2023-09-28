Дмитрий Махиня: День томича в 2023 году состоится

Традиционное празднование Дня томича, отмененное накануне по решению муниципалитета в связи с отсутствием достаточного количества спонсоров, перенесено на 7 октября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Томска Дмитрий Махиня.

«По Дню томича. 7 октября Томск будет отмечать 419-летие со дня основания. Это суббота. Дал поручение подготовить хорошую, разнообразную праздничную программу на Новособорной площади и других городских площадках», — говорится в сообщении градоначальника.

День томича в городе начали отмечать в 2015 году, по традиции праздник проводился во вторую субботу сентября. В 2020-2021 годах празднование в оффлайн формате не проводилось из-за ограничений, вызванных пандемией, 10 сентября 2022 года День томича состоялся.

Напомним, что Дмитрий Махиня был назначен на должность мэра города Томска 5 сентября текущего года, набрав квалифицированное большинство голосов — за него проголосовали 26 депутатов. До этого город 3 года жил без мэра.