В мэрии Томска отменили празднование Дня томича

Ольга Степанова
 
В мэрии Томска отменили празднование Дня томича
Фото из телеграм-канала мэрии города Томска

В муниципалитете приняли решение отменить традиционное празднование Дня томича в связи с отсутствием достаточного количества спонсоров для проведения мероприятия. Об этом информагентству РИА Томск сообщил вице-мэр Томска Константин Чубенко.

«Праздник «День томича» в этом году решено не проводить. В этот раз нам не удалось собрать достаточного количества спонсоров. День томича – достаточно дорогостоящее мероприятие, а тратить на него в нынешних условиях деньги из бюджета было бы неправильно», – рассказал заммэра. Его цитату приводит РИА Томск.

День томича в городе начали отмечать в 2015 году, по традиции праздник проводился во вторую субботу сентября. В 2020-2021 годах празднование в оффлайн формате не проводилось из-за ограничений, вызванных пандемией, 10 сентября 2022 года День томича состоялся.

Напомним также, что 24 июня текущего года в Томске по решению мэрии было отменено празднование Дня молодежи.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, как отмечала 200-летие южная столица Красноярского края.

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