На Октябрьском мосту Новосибирска начали устанавливать новые чугунные ограждения

Павел Ганьшин
 
Октябрьский мост
Фото из архива "Континент Сибирь"

На Октябрьском мосту началась установка новых чугунных ограждений. Как ранее заявлял мэр Новосибирска Анатолий Локоть, восстановленные перильные ограждения будут визуально идентичны тем, которые стояли на мосту изначально. Информация об этом появилась в ТГ-канале мэрии Новосибирска.

Ограждения из чугуна заменят на всей протяженности моста — это порядка двух километров перил. Ограждения разделены на несколько секций с разным дизайном решетки — среди них «знамена», «ветви», «молот» и «колоски». Все элементы изготовлены по эскизам оригинальных ограждений на заводе, расположенном в Камне-на-Оби.

Реконструкцией Октябрьского моста занимается ООО «СпецТрансСтрой» по заказу МКУ «Гормост». Подрядчик ремонтирует, чистит и окрашивает металлоконструкции моста, усиливает слабые элементы конструкции, заменяет все ограждения, систему освещения, опоры контактной сети и консольную часть тротуара. Сообщается, что сейчас основные работы ведутся по правой стороне моста.

Основной объем ремонта тротуарной части моста должен быть выполнен до конца 2023 года, а после окончательного завершения этого вида работ в следующем году подрядчик должен приступить к ремонту проезжей части. Как ранее показали исследования, бетонное основание моста находится в нормальном состоянии, поэтому строители планируют заменить гидроизоляционный слой и уложить сверху обновленное дорожное покрытие. Общая сумма, выделенная на ремонт старейшего моста Новосибирска превышает 2,2 миллиарда рублей.

Ранее мы сообщали, что лестницу к новосибирскому парку «Каменка» откроют в октябре.

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