На Октябрьском мосту началась установка новых чугунных ограждений. Как ранее заявлял мэр Новосибирска Анатолий Локоть, восстановленные перильные ограждения будут визуально идентичны тем, которые стояли на мосту изначально. Информация об этом появилась в ТГ-канале мэрии Новосибирска.

Ограждения из чугуна заменят на всей протяженности моста — это порядка двух километров перил. Ограждения разделены на несколько секций с разным дизайном решетки — среди них «знамена», «ветви», «молот» и «колоски». Все элементы изготовлены по эскизам оригинальных ограждений на заводе, расположенном в Камне-на-Оби.

Реконструкцией Октябрьского моста занимается ООО «СпецТрансСтрой» по заказу МКУ «Гормост». Подрядчик ремонтирует, чистит и окрашивает металлоконструкции моста, усиливает слабые элементы конструкции, заменяет все ограждения, систему освещения, опоры контактной сети и консольную часть тротуара. Сообщается, что сейчас основные работы ведутся по правой стороне моста.

Основной объем ремонта тротуарной части моста должен быть выполнен до конца 2023 года, а после окончательного завершения этого вида работ в следующем году подрядчик должен приступить к ремонту проезжей части. Как ранее показали исследования, бетонное основание моста находится в нормальном состоянии, поэтому строители планируют заменить гидроизоляционный слой и уложить сверху обновленное дорожное покрытие. Общая сумма, выделенная на ремонт старейшего моста Новосибирска превышает 2,2 миллиарда рублей.

Ранее мы сообщали, что лестницу к новосибирскому парку «Каменка» откроют в октябре.