Лестницу к новосибирскому парку «Каменка» откроют в октябре

По просьбе жителей Дзержинского района города Новосибирска, заместитель мэра Анна Терешкова провела выездное совещание, темой которого было строительство лестницы для обеспечения доступа посетителей к парку «Каменка». Об этом вице-мэр сообщила в своем-телеграм-канале.

Парк «Каменка» — крайне сложный, экспериментальный проект. В поймах малых рек такие парки ещё не делали — это первый подобный проект в России. Он предусматривает резкие подъемы уровня реки во время ливней. В таких условиях подрядчикам ещё не приходилось работать, и не все особенности грунтов и подземных вод были учтены.

«Это не снимает ответственности с исполнителя работ — необходимо в этом году завершить основные работы в парке и обеспечить безопасный проход посетителей на его территорию. Потребовала от подрядчика устранить недоделки и открыть лестницу не позднее 15 октября. Подрядчик должен успеть. Буду лично контролировать, чтобы зимой лестницу и пешеходные дорожки своевременно чистили от снега. Надеюсь, что все новосибирцы вскоре смогут оценить новый городской парк», — отметила Анна Терешкова.

Напомним, что в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в пойме малой новосибирской реки Каменки на площади более 13 га будет создан уникальный первый в России затопляемый ландшафтный парк. В подтопляемой части парка сделают пешеходные дорожки на опорах, чтобы во время паводка они находились над уровнем воды. Размещение иных объектов в подтопляемой части парка не предусмотрено.

На территории ландшафтного парка обустроят площадку со спортивными тренажерами, павильон проката спортивного инвентаря, технический проезд с велополосой, оборудуют смотровые и игровые площадки, установят малые архитектурные формы – лавочки, навесы, беседки, урны, сделают освещение. Предусмотрено строительство двух огороженных площадок для выгула собак. Запланированы мероприятия по сохранению и обновлению существующих зеленых насаждений, высадка новых деревьев и кустарников, устройство газонов и цветников. Завершение работ намечено на октябрь 2023 года.

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