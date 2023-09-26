В Омске разрешили проблему с дефицитом топлива

На прошлой неделе во многих регионах, включая Омскую область, возникла проблема с топливным дефицитом. На данный момент ситуация стабилизировалась, запас топлива на омских АЗС пополнен, сообщил в своем телеграм-канале министр энергетики и жилищно-коммунальных услуг региона Владимир Шнипко.

Напомним, что 22 сентября по поручению главы Омской области Виталия Хоценко количество бензовозов, которые снабжают омские АЗС бензином и дизелем, было увеличено в 2 раза. «Мониторили ситуацию в ежедневном режиме, лично проверял наличие топлива на различных АЗС», — подчеркнул Владимир Шнипко.

Он также отметил, что случае, если вы столкнулись с проблемой длительного отсутствия бензина или дизельного топлива на заправке – необходимо обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу министерства энергетики и ЖКК Омской области.

Ранее «Континент Сибирь» писал о росте потребительских цен на моторное топливо в Новосибирской области.