В связи с ситуацией, вызванной дефицитом топлива, по поручению главы Омской области Виталия Хоценко количество бензовозов, которые снабжают омские АЗС бензином и дизелем, будет увеличено в 2 раза. Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона.

«Вижу сообщения в СМИ и социальных сетях о ситуации с дефицитом топлива. Поручил министру энергетики Владимиру Шнипко проработать вопрос увеличения количества бензовозов для доставки топлива в город Омск и Омскую область с основными поставщиками горючего. Кроме того, обсудим сложившуюся ситуацию с нашими партнерами. Буду держать вас в курсе», — сообщил Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.

Министр энергетики и ЖКХ Владиммр Шнипко по поручению главы Омской области провел переговоры с поставщиками.

Количество бензовозов, которые снабжают омские АЗС бензином и дизелем, будет увеличено в два раза с 22 сентября. Эта мера должна помочь в решении временных трудностей с нехваткой топлива на омских автомобильных заправках.

Ранее «Континент Сибирь» писал о росте потребительских цен на моторное топливо в Новосибирской области.