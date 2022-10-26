В Новосибирской области самый дешевый бензин по России

Росстат оценил потребительские цены на бензин и дизельное топливо в 282 городах России. Согласно исследованию, в Новосибирской области самый дешевый бензин по стране.

26 октября Росстат опубликовал статистику об объёме производства нефтепродуктов с 17 по 23 октября 2022 года и потребительских ценах на них. Средняя стоимость бензина по 282 городам страны закрепилась на отметке 50,79 рублей. Согласно приведённым данным, средняя стоимость бензина в Новосибирской области составляет 47,49 рублей. Второе место занимает Курганская область со средней ценой 47,49 рублей. Тройку лидеров замыкает Томская область с показателем в 47,75 рублей.

«За период с 11 по 17 октября рост цен на бензин автомобильный был отмечен в 11 субъектах Российской Федерации. Более всего он подорожал в Магаданской области – на 3,7%», — говорится в исследовании. Снижение цен наблюдалось в 7 регионах.

Цена дизельного топлива в Новосибирской области выше средней по стране и составляет 56,86 рублей. Самая низкая стоимость топлива в Чеченской республике — всего 49,46 рублей. В целом по стране литр дизельного топлива можно купить за 55,26 рублей.

Напомним, что ранее платные парковки Новосибирска признаны худшими в России.