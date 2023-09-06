В Новосибирской области шестнадцатую неделю подряд продолжается рост цен на моторное топливо

Новосибирскстат опубликовал информацию о динамике потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в Новосибирской области на 4 сентября 2023 года. В отчете отмечается, что в регионе шестнадцатую неделю подряд продолжается рост цен на топливо.

Больше всего за прошедшую неделю выросла средняя цена на дизельное топливо: увеличение составило 1%, или 63 копейки. При этом отмечается, что на наблюдаемых автозаправочных станциях дизельное топливо можно было приобрести по цене от 61,90 до 65,00 руб. за 1 литр. Средняя цена на 4 сентября составила 63,18 руб., что на 11,5% (на 6,55 руб.) дороже, чем год назад.

Кроме того, за прошедшую неделю стали дороже: бензин марки АИ-92 — на 0,8% (на 39 копеек), АИ-98 и выше — на 0,7% (на 47 копеек), марки АИ-95 — на 0,6% (на 31 копейку). Средняя по региону цена на 4 сентября составила: АИ-92 — 50,56 руб. (подорожание за год — 4,94 руб.), АИ-98 и выше — 66,47 руб. (за год +7,48 руб.), марки АИ-95 — 54,73 руб. (за год +5,93 руб.).

Согласно данным ресурса GlobalPetrolPrices.com, публикующего информацию о ценах на моторное топливо в странах мира, 1 литр 95-го бензина 4 сентября 2023 года стоил дешевле, чем в России, в 12 странах мира. Самый дешевый бензин в этот день был в Венесуэле — 38 копеек за 1 литр (в пересчете по курсу ЦБ РФ). Дешевле, чем в России, стоил бензин в Казахстане — 45,38 руб. Дороже — в Беларуси (89,88), в США (105,01), в Грузии (111,85), в Китае (114,93), на Украине (138,15). Самая высокая цена в мире на 95-й бензин зафиксирована 4 сентября 2023 года в Гонконге: в пересчете по курсу ЦБ РФ она составила 295,38 руб. за 1 литр топлива.

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