Отменен оправдательный приговор экс-главе красноярского УДИБа по делу о нападении собак

Ольга Степанова
 
Отменен оправдательный приговор экс-главе красноярского УДИБа по делу о нападении собак
Фото: unsplash.com

Отменен оправдательный приговор бывшему главе красноярского Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгению Петрюку по уголовному делу о халатности, повлекшей гибель и травмирование людей после нападения собак. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В период с октября 2019 года по февраль 2020 года Евгений Петрюк не исполнил надлежащим образом должностные обязанности по организации отлова и транспортирования в приюты бродячих собак. Это повлекло нападение безнадзорных животных на местных жителей в двух районах Красноярска. В результате 4 человека погибли от множественных глубоких ран, еще двое, в том числе маленький мальчик, получили серьезные увечья.

В августе 2022 года Октябрьский районный суд Красноярска оправдал мужчину, в феврале 2023 года Красноярский краевой суд в апелляции признал вынесенный приговор законным. Кассация отменила судебные акты нижестоящих судов.

В ближайшее время уголовное дело поступит на новое рассмотрение в Октябрьский районный суд Красноярска.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что экс-чиновник Ростехнадзора получил срок по делу об аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.

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