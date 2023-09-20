В Кузбассе экс-чиновник Ростехнадзора признан виновным в получении взятки

Беловский городской суд вынесен обвинительный приговор бывшему главному государственному инспектору Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщают в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

Судом установлено, что в сентябре 2021 осужденный через посредника получил взятку от директора угольного предприятия в виде каменного угля с доставкой по месту проживания его близкого родственника. Взятка была передана за формальное проведение проверок соблюдения требований промышленной безопасности на шахте «Листвяжная».

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности сроком на 1 год. Отмечается, что в отношении взяткодателя ранее был вынесен обвинительный приговор.

Напомним, что в конце ноября 2021 года на шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана. Причиной аварии стали грубые нарушения правил безопасности, в том числе фальсификация работы системы газового контроля и отключение автоматической газовой защиты. В результате ЧП погиб 51 человек, среди них 5 спасателей. После происшествия были возбуждены уголовные дела на высокопоставленных сотрудников холдинга «СДС» и сотрудников Ростехнадзора, проводивших на шахте проверки. Не так давно стало известно, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по одному из дел.