В новосибирском аэропорту Толмачево таможенники предотвратили незаконный вывоз наличных денежных средств 29-летним гражданином Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

«Для прохождения таможенного контроля перед вылетом в Фергану иностранец выбрал «зеленый коридор». Этим он заявил об отсутствии при себе товаров и валюты, подлежащих таможенному декларированию. При этом у авиапассажира были обнаружены наличные денежные средства в размере 1 млн 745,8 тыс. рублей. Поскольку наличные денежные средства в сумме, превышающей 10 тыс. долларов США в эквиваленте, подлежат обязательному письменному декларированию, сумма незаконно перемещаемых денежных средств составила 798,6 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП РФ (недекларирование физическими лицами наличных денежных средств). Незаконно перемещаемые денежные средства изъяты, решение по ним примет суд.

В ведомстве также отмечают, что с начала текущего года сумма наличных денежных средств, которую пассажиры Толмачево пытались провезти через границу незаконно, составила более 14,5 млн рублей, 126,5 тыс. долларов США и 33,5 тыс. евро.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что суд начал рассмотрение дела мигранта о поджоге 10 элитных автомобилей в Новосибирске.