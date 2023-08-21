21 августа 2023 года в Заельцовском районном суде г. Новосибирска началось рассмотрение уголовного дела в отношении Косимджона Ходжибоева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «б», «в» ч. 2 ст. 158 (кража), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Напомним, что по данным следствия иностранец работал разнорабочим по устной договоренности в частном доме, расположенном в дачном товариществе в Заельцовском районе Новосибирска. 9 февраля 2023 года обвиняемый, будучи недовольным условиями и размером оплаты труда, с целью мести потерпевшему открыл имеющимся пультом ворота в гараж, облили бензином один из 10 находящихся там автомобилей, и поджог его. Однако огонь распространился и на остальные 9 автомобилей, повредив также материалы отделки гаража и технических коммуникаций дома, вследствие чего повреждено и уничтожено имущество на общую сумму 123 млн рублей.

Как ранее сообщали очевидцы, речь шла об автомобилях Mercedes-Benz G-Class, Bentley Bentayga, Lexus RX 450, BMW X5, Toyota Land Cruiser 300, Porsche 911 GT, Dodge Ram, Bentley Continental, Mercedes-Benz AMG GT Roadster, которые располагались на территории коттеджа на Дачном шоссе. Их собственником мог являться новосибирский автогонщик Дмитрий Матвеев.

Кроме того, подсудимому предъявлено обвинение в том, что из указанного гаража он тайно похитил велосипед, на котором покинул место преступления. В судебном заседании оглашено обвинительное заключение и определен порядок исследования доказательств.

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