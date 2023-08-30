Fix Price увеличит количество магазинов в Сибири

Торговая сеть Fix Price анонсировала запуск 750 магазинов в России по итогам 2023 года. На Сибирский федеральный округ на сегодня, по данным компании, приходится порядка 11% всех магазинов сети. Fix Price рассчитывает усилить свое присутствие в СФО.

С точки зрения количества точек регионами-лидерами для Fix Price в Сибири, по данным компании, являются Новосибирская, Иркутская область и Алтайский край.

«Fix Price будет открывать в Сибири как собственные магазины, так и магазины по схеме франшизы. Кроме того, в регионе действует интернет-магазин сети», ─ отметили «Континенту Сибирь» в компании.

Стратегия компании предусматривает возможность открытии в населенных пунктах с населением более 5 тыс человек, в точках с высокой проходимостью и с удобной транспортной доступностью. «При выборе местоположения мы проводим анализ неиспользованного потенциала развития в конкретном населенном пункте на основе показателей работы действующих магазинов и с учетом целого ряда важных факторов, в том числе экономических и стратегических, коммерческих, технических и физических. Около 12% рассматриваемых локаций у нас доходят до этапа открытия магазина», ─ пояснили в компании.

В целом по сети 50% точек приходятся на торговые центры, 50% — на стрит-ритейл, при этом непосредственно в СФО формат точек в ТЦ является популярнее (60% против 40%).

Сколько конкретно новых точек будет открыто в СФО, в компании не называют.

Напомним, что ранее сеть Fix Price сообщила о том, что за последние 10 месяцев (с сентября 2022 года по июль 2023 года) в компании выявили и отправили на блокировку более 6 тысяч поддельных интернет-ресурсов, имитирующих деятельность торговой сети с целью мошенничества. При регистрации поддельных сайтов злоумышленники часто не упоминали бренд в доменном имени, а ограничивались тем, что использовали в оформлении своих площадок логотип торговой сети.