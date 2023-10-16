Претерпели ли важные изменения принципы взаимодействия ритейлеров и поставщиков в 2022-2023 годах на фоне глобальных изменений, происходящих на рынке? Усиление сотрудничества ритейлеров с локальными производителями ─ это объективная реальность или PR? В какой степени в сотрудничестве реально заинтересованы торговые сети? Эти вопросы обсуждали участники круглого стола, прошедшего 14 октября в центре «Мой бизнес» в рамках образовательного проекта «Школа торговли».

В круглом столе приняли участие коммерческий директор территории «Восток» торговой cети «Пятерочка» Иван Елизарьев, руководитель категории «Ультрасвежие продовольственные товары» торговой сети «Магнит» Илья Брисин, дивизионный директор по закупкам компании «Лента» Юлия Сальникова, а также исполнительный директор сети магазинов «Продсиб» Александр Егоров. Модератором дискуссии выступил главный редактор «Континента Сибирь» Александр Месаркишвили

За последний год на фоне изменившихся реалий рынка ритейлеры все чаще говорят о желании более тесного взаимодействия с местными производителями. По данным NielsenIQ доля локальных поставщиков в Сибири на Дальнем Востоке выше, чем в среднем по стране и в среднем сейчас составляет около 30%. Такую же цифру на церемонии открытия «Школы торговли» называл и заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин. Однако добавлял, что важно рассматривать этот показатель по конкретным сегментам, иначе это равноценно «средней температуре по больнице». Сами ритейлеры также публично говорят о расширении объемов сотрудничества с локальными поставщиками. В частности в крупнейшей иркутской сети «Слата» (входит в Х5) ранее говорили о планах до 2025 года нарастить долю товаров от местных производителей в товарообороте сети до 30%.

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На круглом столе ритейлеры вновь подчеркнули свою нацеленность на работу с местными поставщиками, обозначили открытость к диалогу, а также дали рекомендации производителям. «Нужно не просто предлагать сетям то, что вы производите, а понимать, в чем нуждается покупатель. Есть стереотип о том, что на полки торговых сетей попасть невозможно. Так вот, я вам скажу, что по факту есть такие производители, за которыми ритейлеры вынуждены бегать. Это связано с тем, что наш покупатель обозначает потребность в определенных продуктах, а мы ее пока не можем закрыть», — констатировал Александр Егоров.

Представители торговых сетей посоветовали производителям, в какие ниши им стоит идти уже сейчас. В частности Александр Егоров рекомендовал производителям присмотреться к сегменту влажных кормов для животных, поскольку в этой нише есть дефицит, а также обратил внимание на проблемы с нехваткой мяса птицы, свежей рыбы, круп. Иван Елизарьев дополнил этот список, также обозначив потребность в онигирях (блюдо японской кухни из пресного риса, слепленного в виде треугольника или шара), кулинарии, полуфабрикатах для выпечки, пончиках, а также свежих овощах, прежде всего, томатах, которые сейчас привозятся из Тюмени. «Возьмем набор для приготовления борща. Давайте посмотрим, что из него сейчас производится в Новосибирске, а что поставляется из других регионов. Чеснок поступает из Китая, лук в том числе из Казахстана, свекла из Новосибирска, 30% картошки раньше завозилось из Египта и примерно 15% из Кубани», — продемонстрировал наглядный пример Иван Елизарьев. Таким образом, у локальных поставщиков на сегодня есть то самое «окно возможностей».

Сами производители в ходе круглого стола задавали торговым сетям конкретные вопросы по их заинтересованности в определенных категориях товаров, начиная от пончиков и заканчивая памперсами, а также уточняли алгоритм рассмотрения заявок ритейлерами. Торговые сети в свою очередь внимательно слушали поставщиков, которые рассказывали о своей продукции. В частности руководитель категории «Ультрасвежие продовольственные товары» торговой сети «Магнит» Илья Брисин проявил интерес к изучению перспектив сотрудничества с одним из производителей колбасы в Новосибирской области.

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Как итог, обе стороны выразили готовность и желание к дальнейшему взаимодействию. Судить об эффективности такого партнерства можно будет по составу полок крупных федеральных и региональных торговых сетей в будущем.