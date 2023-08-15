Новосибирская ГК VIRA (до ребрендинга — «Вира-Строй») зарегистрировала программу выпуска коммерческих облигаций. Долговые ценные бумаги будут иметь срок погашения до 1800 дней. Об этом сообщил организатор размещения — компания «Юнисервис Капитал».

АО «Куюм», являющееся материнской компанией и учредителем предприятий-застройщиков группы VIRA, намерено выпускать коммерческие облигации и распространять их среди своих инвесторов по закрытой подписке. Объем первого выпуска, по данным «Юнисервис Капитала», предварительно, составит 200-300 миллионов рублей. Сообщается, что о точных сроках выпуска бумаг станет известно позднее.

В сообщении говорится, что в рассматриваемом случае предпочтение отдается облигациям из-за упрощенной схемы их распространения — по закрытой подписке среди заранее определенного круга инвесторов. АО «Куюм» выбрало такой тип ценных бумаг для выпуска, так как у них уже есть пул инвесторов, которые потенциально могут быть заинтересованы в приобретении подобного финансового инструмента.

Напомним, что ГК VIRA работает на рынке жилой недвижимости около 12 лет и является одним из крупных застройщиков в Новосибирске. В портфеле компании — такие объекты, как ЖК «Ника», «Матрешки», «Матрешкин двор», «Аэропорт» и другие. В настоящее время ГК VIRA строит ЖК бизнес-класса GRANDO на улице Фрунзе. Объект в этом году выходил в финал престижной отраслевой премии Urban Awards. По информации застройщика, всего за время за своей работы в Новосибирске группой компаний VIRA было сдано более 700 000 кв. м. жилой недвижимости и продано свыше 17 000 квартир.

Согласно данным Rusprofile, учредителями ООО «Вира Групп» являются Михаил Постников, Павел Савельев, Александр Савельев, Анна Аксёненко, Денис Карелин.

Ранее мы сообщали, что за последний год к сетям АО «РЭС» подключили порядка 60 объектов жилищного строительства.