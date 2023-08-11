Лето – самая активная пора строительного «сезона», поэтому неслучайно, что именно в это время отмечают День строителя. В этом году профессиональный праздник приходится на 13 августа. Строителей и энергетиков всегда связывали тесные партнерские отношения. Особым спросом подключение к электросетевой инфраструктуре пользуется в сфере жилищного строительства, ведь Новосибирская область занимает одну из лидирующих позиций по объемам ввода жилья в Сибири.

АО «РЭС», как системообразующее электросетевое предприятие Новосибирской области сотрудничает со многими крупными застройщиками города и области. Ежегодно перечень крупных партнёров прирастает новыми именами, недавно к ним добавились такие застройщики, как VIRA, «КПД-Газстрой», АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» и ГК «СК-Инвест».

Только за последний год к сетям АО «РЭС» было подключено 60 объектов жилищного строительства с общей мощностью порядка 25 МВт, в т.ч. такие крупные жилые комплексы, как ЖК «Расцветай на Красном», ЖК «Галактика», ЖК «Чкалов», ЖК «Цивилизация» и другие. В настоящее время продолжается реализация еще ряда известных новосибирцам объектов – ЖК «Расцветай на Зорге», ЖК «Сакура Парк», ЖК «Расцветай на Игарской», ЖК «Новый горизонт», ЖК «Звезда», Апартаменты «Пилигрим», ЖК «Заельцовский New», ЖК «Околица» и 19|56 кварталы Телецентра. И это далеко не полный список новых проектов, которые реализуются с участием энергетиков.

Помимо жилых домов и помещений общественного назначения, строители и энергетики реализуют социально значимые проекты. Среди них новые поликлиники и школы, многофункциональная ледовая арена и другие необходимые жителям региона объекты.

Новые жилые кварталы и современные производственные комплексы, объекты социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры – все это создается руками строителей при поддержке и содействии со стороны энергетиков.

Коллектив АО «РЭС» поздравляет партнёров-застройщиков и всех работников отрасли с Днем строителя! Пусть ваш нелегкий и благородный труд всегда будет оценен по достоинству, а самые смелые планы с лёгкостью воплощаются в жизнь! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и финансовой стабильности, успехов и новых достижений, а также неиссякаемой энергии, так необходимой для успешной реализации замыслов и начинаний на благо Новосибирской области и её жителей!