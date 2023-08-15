Насколько Новосибирская область готова к первому опыту дистанционного электронного голосования на выборах? Могут ли жители региона, решившиеся на технологичное волеизъявление, рассчитывать, что их данные не утекут в сеть?

Менее, чем через месяц у жителей Новосибирской области впервые будет возможность проголосовать за главу области или муниципальных депутатов, не выходя из интернета. Специалисты рассчитывают, что это может существенно повысить явку, которая в свою очередь является одним из индикаторов легитимности результатов выборов.

Новосибирская область — одна из 25 территорий страны, где осеннее голосование пройдёт как в традиционном формате, так и онлайн. В Сибирском федеральном округе виртуальные бюллетени доступны также избирателям в Алтайском крае и Томской области. Саму технологию Центральная избирательная комиссия РФ с 2020 года успела протестировать в 12 субъектах страны. Пионером в этом плане была Москва в 2019 году. Единственная разница между столичным и региональным ДЭГ — отдельные платформы. Директор «Центра политического анализа и социальных исследований», член Общественной палаты Москвы, представитель штаба наблюдения за выборами Павел Данилин разговоре с «Континентом Сибирь» выразил уверенность, что отличие «движков» не влияет на доступность, качество, выносливость системы, скорость обработки данных, а также на безопасность.

«Москва с ДЭГ экспериментирует давно. С каждым годом процедура совершенствуется, становится все более удобной. В столице уже половина избирателей голосуют дистанционно, не только потому что в федеральном центре высок уровень цифровизации, но и потому что это серьёзно экономит время. Другие регионы активно осваивают возможность. Новосибирская область в плане использования цифровых технологий — очень продвинутый регион. Не сомневаюсь, что здесь ДЭГ будет воспринят крайне позитивно», — рассуждает Павел Данилин.

Как участник процесса наблюдения на выборах, эксперт скептически относится к словам, что ДЭГ угрожает приватности личной информации. «Люди заходят на портал Госуслуг, не опасаясь за свои данные, — продолжает Павел Данилин. — ДЭГ инкорпорирован в формат Госуслуг, это защищённая система».

Федеральную систему, через которую дистанционно голосуют регионы, разработал «Ростелеком» по заказу Центризбиркома РФ и Минцифры России. В разговоре с «Континентом Сибирь» вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин настаивает на гарантированной конфиденциальности ДЭГ. Кроме того, собеседник редакции уверяет, что система не «ляжет» при высоких нагрузках и готова отражать потенциальные хакерские атаки. «Система ДЭГ — полностью российская разработка, реализованная на базе блокчейн-платформы с использованием криптографических алгоритмов шифрования. Её преимущества — в безопасности доступа, надёжности защиты информации и гарантированной конфиденциальности. Помимо защиты непосредственно информационной системы и используемой инфраструктуры, происходит постоянный мониторинг фишинговых атак и иных вредоносных ресурсов. Принимаются меры по предотвращению мошенничества и утечек какой-либо информации из системы», — утверждает Николай Зенин.

За управлением системы стоят избирательные комиссии, часть распределенной сети контролируют наблюдатели. «Без разрешения владельцев системы и наблюдателей сотрудники ПАО «Ростелеком» не имеют доступа к центру обработки данных», — добавляет вице-президент «Ростелекома».

На соблюдение доверенной ДЭГ тайны голосования и неприкосновенность личных сведений указывает сибирский парламентарий, заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. Депутат проводит аналогию с криптовалютой, которая тоже находится под защитой блокчейна. «Во всем мире цифровые валюты много лет существуют на принципах блокчейна. Если бы механизм не был надёжен, кто стал бы хранить свои состояния в биткоинах? Люди в этих деньгах по всему миру совершают покупки, торгуют на бирже, так как верят, что блокчейн невскрываем, что его не хакнут — никто не поменяет какую-нибудь цифру и деньги не исчезнут», — объясняет Олег Матвейчев.

Собеседник «Континента Сибирь» уверен, что человек может не переживать, что «профи» увидят, за кого он поставил галочку в электронном бюллетене. «Как заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, который постоянно общается с Минцифры, со специалистами электронной отрасли, я ручаюсь: системой ДЭГ смело можно пользоваться. Аутентификация, конечно, происходит через персональные данные. Но то, как человек голосовал, неизвестно, то есть, его голосование не идентифицируется через его личные данные», — говорит парламентарий.

Олег Матвейчев приветствует ДЭГ как дополнительную возможность воспользоваться своими активными избирательными правами. «Желающих не ходить на участок, а голосовать из квартиры, много. Не говоря уже о людях, которые испытывают какие-то затруднения, или находятся далеко от дома. У каждого гражданина есть право голосовать, государство обязано обеспечить возможность это право реализовать», — констатирует эксперт.

Собеседник редакции рассчитывает, что через несколько лет электронная система выборов станет доступна на всей территории России. Олег Матвейчев не уверен, что это случится к 2024 году, когда перед страной будет стоять вопрос о будущем президенте. «Но, думаю, к 2030 году, — прогнозирует Олег Матвейчев, — ДЭГ будет везде спокойно работать».