В рамках госконтракта на 284 млн рублей отремонтируют мост на Северном обходе Новосибирска

Начался ремонт левой стороны моста через озеро Алферово, расположенного на 32 километре Северного обхода Новосибирска. На отремонтированную правую полосу переключено движение транспорта в сторону Новосибирска. Об этом сообщает Федеральное казенное учреждение «Сибуправтодор» на своем официальном сайте.

Ремонт правой стороны моста, выполненный в период с мая по июль текущего года, включал работы по укреплению грунтов насыпи подходов к мосту методом силикатизации, который представляет собой инъекционное насыщение грунта растворами с вяжущими компонентами. Кроме того были заменены ездовое полотно, перильное и барьерное ограждения и деформационные швы.

На отремонтированную полосу уже переключено движение в сторону Новосибирска для выполнения аналогичных работ по левой стороне. Движение в сторону Омска осуществляется по временному мосту, построенному для организации бесперебойного движения на период ремонта сооружения. Сообщается, что планируется завершить ремонт моста в октябре 2023 года.

Согласно информации размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, контракт на выполнение работ по ремонту моста через озеро Алферово на км 31+469 автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск (Северный обход Новосибирска, Новосибирская область) заключен между Федеральным казенным учреждением «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства» и ООО «Профи плюс» 15 июня 2023 года на сумму 284 341 183,00 рублей. Срок исполнения контракта: 12 декабря 2023 года.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что в Новосибирской области за 278 млн рублей отремонтируют мосты по дороге на Казахстан.