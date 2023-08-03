В рамках госконтракта на 284 млн рублей отремонтируют мост на Северном обходе Новосибирска

Игорь Черных
 
Фото: sib.rosavtodor.gov.ru

Начался ремонт левой стороны моста через озеро Алферово, расположенного на 32 километре Северного обхода Новосибирска. На отремонтированную правую полосу переключено движение транспорта в сторону Новосибирска. Об этом сообщает  Федеральное казенное учреждение «Сибуправтодор» на своем официальном сайте.

Ремонт правой стороны моста, выполненный в период с мая по июль текущего года, включал работы по укреплению грунтов насыпи подходов к мосту методом силикатизации, который представляет собой инъекционное насыщение грунта растворами с вяжущими компонентами. Кроме того были заменены ездовое полотно, перильное и барьерное ограждения и деформационные швы.

На отремонтированную полосу уже переключено движение в сторону Новосибирска для выполнения аналогичных работ по левой стороне. Движение в сторону Омска осуществляется по временному мосту, построенному для организации бесперебойного движения на период ремонта сооружения. Сообщается, что планируется завершить ремонт моста в октябре 2023 года.

Согласно информации размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, контракт на выполнение работ по ремонту моста через озеро Алферово на км 31+469 автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск (Северный обход Новосибирска, Новосибирская область) заключен между Федеральным казенным учреждением «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства» и ООО «Профи плюс» 15 июня 2023 года на сумму 284 341 183,00 рублей. Срок исполнения контракта: 12 декабря 2023 года.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что в Новосибирской области за 278 млн рублей отремонтируют мосты по дороге на Казахстан.

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