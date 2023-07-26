За 278 млн рублей отремонтируют в Новосибирской области мосты по дороге на Казахстан

Мосты по дороге на Казахстан, на 68 и 96 километрах трассы «Новосибирск-Кочки-Павлодар», отремонтированы на 60%. Об этом сообщает Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области в официальном аккаунте социальной сети «ВКонтакте».

В настоящее время подрядная организация выполняет капитальный ремонт двух мостов в Ордынском районе Новосибирской области — через реки Ирмень и Шарап. На обоих мостах отфрезерован старый изношенный асфальт, выполнены работы по ремонту и уширению опор, а также смонтированы новые балки пролетного строения.

На мостах выполнены работы по устройству выравнивающего слоя и слоя гидроизоляции, уложен защитный слой бетона. В ближайшее время начнется укладка постоянного слоя асфальтобетона. Проектом также предусмотрена замена металлического барьерного и перильного ограждений, установка новых дорожных знаков, нанесение горизонтальной разметки.

Согласно информации размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, контракт на выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Ирмень на 68 км автодороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар» в Ордынском районе Новосибирской области заключен между Государственным казенным учреждением Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог» и ООО Проектно-строительная компания «Путь» 31 мая 2023 года на сумму 175 677 200,00 рублей. Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Шарап на 96 км автодороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар» в Ордынском районе Новосибирской области заключен 1 июня 2023 года на сумму 102 253 130,60 рублей. Срок исполнения контрактов: 31 декабря 2023 года.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что в рамках госконтракта на 398 млн рублей начат ремонт трассы на границе Новосибирской области и Казахстана.