В Новосибирской области в этом году отремонтируют в два раза больше мостов

В Новосибирской области увеличен объём ремонта мостов и путепроводов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Если в 2023 году дорожники региона привели в нормативное состояние свыше 1,1 тысячи погонных метров искусственных сооружений, то в 2024 году ремонт ведётся более чем на 2,1 тысячи погонных метров, сообщает пресс-центр правительства региона.

В настоящее время начаты работы на мосту через реку Верх-Тулу, который расположен на дороге «Новосибирск – Кочки – Павлодар». Подрядчик отремонтирует и укрепит опоры, переустроит балки опорных строений, восстановит дорожную одежду, барьерные ограждения. Работы продлятся до 15 октября.

«По Ордынскому шоссе, обеспечивающему связь с Казахстаном, проходит множество маршрутов общественного и грузового транспорта, оказывающего динамическую нагрузку на конструкции моста. Оба искусственных сооружения были построены больше двадцати лет назад, работы на них были запланированы заблаговременно в связи с длительной эксплуатацией и прохождением межремонтного срока», – подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что новосибирский Димитровский мост начнут ремонтировать в первых числах апреля.