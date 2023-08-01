1 августа суд огласил приговор обвиняемому в мошенничестве руководителю одного из старейших и крупнейших в прошлом автодилеров Красноярского края Александра Кангуна. За злоупотребление полномочиями бизнесмен получил 4 года колонии. Соответствующая информация размещена в ТГ-канале прокуратуры Красноярского края.

Александр Кангун, находившийся под следствием с 2018 года, руководил группой компанией «Крепость», в которую входили в том числе ООО ПКФ «Крепость», ООО «Крепость-Сириус», ООО «Крепость-Аэропорт», ООО «Крепость-Абакан». До 2018 года ГК «Крепость» являлась официальным дилером Toyota, Lexus, Volvo, Porsche, Bentley, Jaguar, Land Rover в Красноярском крае, а также Toyota, Mazda, KIA в Республике Хакасии. Кроме того, группа компаний являлась девелопером пятизвездочного отеля Marriott в Красноярске общей стоимостью 3,5 млрд рублей. В апреле 2018 года «Крепость» утратила статус официального дилера Toyota и Lexus по инициативе ООО «Тойота Мотор». На тот момент Александр Кангун в интервью «Континенту Сибирь» отмечал, что на тот момент у «Крепости» не было просроченных обязательств ни перед дистрибьютором, ни перед банками-кредиторами, ни перед налоговой службой, ни перед сотрудниками. В свою очередь в ООО «Тойота Мотор» придерживались другой позиции, поясняя, что работали с «Крепостью» «по специальному плану развития, разработанному для дилеров с низкими показателями эффективности. К сожалению, специальный план не смог оказать положительное влияние на финансовое «здоровье» всей ГК «Крепость».

Заложниками конфликта дилера и дистрибьютора стали клиенты, которые не получили у «Крепости» оплаченные автомобили. Они стали обращаться в правоохранительные органы. В 2018 году следователями СЧ СУ МУ МВД России «Красноярское» было возбуждено уголовное дело в отношении Александра Кангуна.

Как установило следствие, с 2017 года Кангун дал распоряжение своим подчиненным заключать предварительные соглашения с клиентами, желавшими приобрести автомобиль, и брать с них в качестве аванса от 30 до 40% стоимости авто.

Полученные таким образом деньги, по данным следствия, не перечислялись поставщику автомобилей для оплаты, а переводились на счета подконтрольных Александру Кангуну организаций, которые не были связаны с исполнением обязательств автодилера ни перед клиентами, ни перед поставщиком. За полтора года работы по таким принципам обманутыми оказались 187 клиентов «Крепости», а общая сумма нанесенного ущерба составила порядка 414 миллионов рублей. Дилер накопил перед ООО «Тойота Мотор» крупную задолженность, которая не позволяла продолжить исполнение обязательств перед клиентами. В 2018 году ООО «Тойота Мотор» приняло решение оказать поддержку клиентам и приобрести права требования к своему бывшему официальному дилеру — ГК «Крепость» — в части внесенных клиентами предоплат. Таким образом удалось решить вопрос с клиентами.

Свою вину в суде Александр Кангун не признал, ссылаясь на то, что «гарантийная сумма», вносимая клиентами, была авансовым платежом и производилась с их покупателя, а средства этих платежей обращались в пользу дилерских центров.

Решением Советского райсуда Красноярска Александр Кангун за совершение преступления по ч. 2 ст. 201 УК РФ был приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и запрету занимать должности в коммерческих организациях на 2,5 года. Известный бизнесмен был взят под стражу в зале суда.

Напомним, что в 2021 году было закрыто уголовное дело в отношении экс-главы и соучредителя ГК «СЛК-Моторс» Натальи Ждановой «в связи с отсутствием состава преступления». Группа компаний также являлась официальным дилером Toyota и Lexus (в Новосибирской области и Алтайском крае), оказалась в схожей ситуации и была вынуждена покинуть рынок. ООО «Тойота Мотор» приняло решение оказать поддержку физическим лицам – клиентам «СЛК-Моторс» и приобрести права требования к «СЛК-Моторс» в части внесенных клиентами-физическими лицами предоплат. Это позволило решить вопрос с покупателями.

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