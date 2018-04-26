Сенсацией сибирского авторынка стало расторжение компанией «Тойота мотор» дилерского договора с красноярской «Крепостью» по брендам Toyota и Lexus. Обе компании были связаны многолетней и успешной историей взаимоотношений, а сама «Крепость» была ориентиром для многих других сибирских дилеров. В интервью «КС» основатель ГК «Крепость» АЛЕКСАНДР КАНГУН рассказал о своем видении произошедшей ситуации, своих дальнейших действиях и о взаимоотношениях с другими дистрибьюторами.

ГК «Крепость», основанная Александром Кангуном, является одним из старейших и крупнейших дилеров Сибири. Авторитейлер официально представляет Toyota, Lexus, Volvo, Jaguar, Land Rover, Bentley, Porsche в Красноярске, а также KIA и Mazda в Абакане. Кроме того, «Крепость» продает автомобили в городе Братске Иркутской области и ранее рассматривала возможность выхода с брендом Toyota в Иркутск, а также с брендом Land Rover — в Новосибирск. В группу компаний «Крепость» также входит компания Arctic Trucks Russia — эксклюзивный дистрибьютор и производитель внедорожников повышенной проходимости на территории России и СНГ. Среди других проектов ГК «Крепость» — строительство первой в Красноярском крае пятизвездочной гостиницы Marriott.

— Александр Самуилович, в автодилерских кругах Сибири в последнюю неделю активно обсуждалась информация о вероятном расторжении дилерского договора с «Крепостью» по брендам Toyota и Lexus. Но сами стороны не разглашали информацию. На текущий момент продолжаете ли вы быть официальным дилером этих марок в Красноярском крае и Республике Хакасии?

— Неразглашение текущей ситуации вокруг официальных дилеров «Лексус Красноярск», «Тойота Центр Красноярск», «Тойота Центр Красноярск Запад», «Тойота Центр Абакан» не случайно. Это было связано с длительным и сложным процессом переговоров с банками-партнерами, производителями автомобилей и обязательствами по неразглашению информации.

Действительно, ООО «Тойота Мотор» в ночь с 10 на 11 апреля 2018 года путем направления по электронной почте официального письма уведомило ООО «ПКФ Крепость», ООО «Крепость — Сириус», ООО «Крепость Абакан» и ООО «Крепость Аэропорт» о решении не продлять после 25 апреля 2018 года дилерские договоры и расторгнуть, именно «расторгнуть» действующие дилерские контракты с брендами Lexus и Toyota в Красноярске и Абакане.

До этого мы в течение двух месяцев вели интенсивные переговоры с «Тойота Мотор», пытаясь согласовать реструктуризацию, предложенную банками. Продолжаем это делать и сейчас.

Это решение стало полной неожиданностью для компании, ведь на момент получения письма у «Крепости» не было просроченных обязательств по банкам. Спросите наших кредиторов — уверен, они смогут подтвердить, что мы не допустили ни одной просрочки за все 23 года работы. Также хочу подчеркнуть, что у нас не было задолженности ни по зарплате, ни по обязательствам перед кредиторами.

Конечно, два года кризиса не прошли бесследно ни для кого в автодилерской сети. Мы приложили невероятные усилия, но смогли договориться со всеми банками-кредиторами, и получили возможность реструктуризации, хотя на это ушло два тяжелых года. Причиной такой реструктуризации послужил длительный спад на автомобильном рынке. Удивительно, что в таких условиях компания, с которой мы 23 года работали, для которой создавали бренд в России и Сибири и сделали невероятно много для его продвижения, вдруг решила, что мы не очень эффективно работаем. По их мнению, это является достаточным основанием для отзыва. Мы будем оспаривать это решение и дойдем до ассоциации европейских дилеров и до господина Тойода, которому отправили письмо со всеми выкладками и взглядами на происходящее.

— Решение об отзыве дилерства, как правило, принимается не одномоментно. Предпринимали ли вы меры для урегулирования ситуации с ООО «Тойота Мотор»? Был ли дистрибьютор восприимчив к вашим аргументам?

— Мы сделали все от нас зависящее, чтобы изменить решение ООО «Тойота Мотор». Проведены неоднократные встречи с ООО «Тойота Мотор» в Москве, а также с целью привлечения внимания к ситуации в компании направлены письма в ООО «Тойота Мотор» о необходимости принимать решения, направленные на сохранение брендов Toyota и Lexus в Красноярском крае и Республике Хакасии, а главное — о необходимости сохранения поставок автомобилей для выполнения перед клиентами взятых на себя обязательств.

Я бы хотел выразить признательность партнерам — крупнейшим банкам, всем партнерам, которые, видя потенциал компании, участвовали в переговорах с ООО «Тойота Мотор», пытаясь донести до ООО «Тойота Мотор» негативные последствия принятого решения в первую очередь в отношении клиентов, которым за 23 года работы привита большая любовь к брендам Toyota и Lexus.

Одновременно с решением ООО «Тойота Мотор» о разрыве дилерских отношений в тот же день из порталов дистрибьютора для компании тут же были удалены все доступные к вывозу клиентские автомобили с центрального склада, в том числе предоплаченные и запланированные на отгрузку. ООО «Тойота Мотор» отказалось от приема заказа запасных частей по утвержденной процедуре, в том числе и для гарантийных заказов. Дилерские центры «Тойота Центр Красноярск», «Тойота Центр Красноярск Запад», «Тойота Центр Абакан», «Лексус Красноярск» были удалены с сайтов дистрибьютора как официальные дилеры уже 11 апреля, что противоречит равноправию среди дилеров Toyota и Lexus.

В нашей настоятельной просьбе о продлении действия дилерских отношений для закрытия обязательств перед нашими покупателями автомобилей и сервисных обязательств для автомобилей, принятых по гарантийным обязательствам на сервисные станции, ООО «Тойота Мотор» также отказало.

— Учитывая, что вы не видите убедительных оснований в отзыве дилерского договора, рассчитываете ли вы на его возобновление или вопрос теперь стоит лишь об урегулировании взаимных претензий?

— В первую очередь нужно вспомнить тот принцип, которому «Тойота» учила нас на протяжении десятилетий, — клиент на первом месте. Решение менеджмента «Тойота Мотор» полностью перечеркивает этот слоган, но мы продолжаем его придерживаться. Поэтому мы надеемся, что благоразумие у «Тойоты» восторжествует, решение будет принято в пользу клиентов, а возобновление контракта — безусловно, в интересах последних. Ведь иначе им придется, например, за сервисным обслуживанием ехать за 600 километров. Кроме того, есть требования законодательства. Дистрибьютор, работающий в России, независимо от того, каким брендом называется, должен быть в российской действительности, соблюдать законы РФ. Если дистрибьютор демонстрирует нелояльное отношение к нам, то и мы свои претензии можем решать не в рабочем порядке, а через суд. И это вполне нормальный метод решения хозяйственных споров, а не публичное выяснение отношений. Плюс ко всему решение «Тойоты» ставит в сложное положение сотрудников. Хочу напомнить, что среди них есть чемпионы и победители конкурсов профессионального мастерства, награжденные самой «Тойотой». В наших предприятиях по бренду Toyota работает 420 человек. Когда дистрибьютора лишают по сути средств к существованию, то бьет именно по этим людям.

— Есть ли у вас предположения, с чем может быть связана такая кардинальная мера дистрибьютора? Кому это может быть выгодно?

— Мы 23 года раскачивали красноярский авторынок и привели его к высоким результатам. Если решение о расторжении договора с нами было принято в угоду московским дилерам, заинтересовавшимся красноярским рынком, то это уже совершенно другой подход к пониманию происходящего. Мы объективно знаем, сколько людей взаимодействовали с банками и другими нашими контрагентами по этому вопросу. У нас информация из разных источников, и если она сходится в одной точке, то она достоверна.

— Среди всех дилеров Toyota и Lexus в Сибири группу компаний «Крепость» наряду с новосибирской «СЛК-Моторс» можно считать одним из рекордсменов по количеству построенных с нуля полнофункциональных салонов этих брендов. Какой объем инвестиций вы вложили в это?

— Инвестиции в бизнес Toyota и Lexus в Красноярском крае и Республике Хакасия составили более 2 миллиардов рублей. Эта стоимость была обусловлена требованиями, которые ООО «Тойота Мотор» предъявляло к площадям, дизайну, качеству используемых в строительстве и отделке материалов и оборудованию автосалонов, необходимыми инвестициями в склады запасных частей и автомобилей. Компания построила современные автосалоны в соответствии со стандартами производителей. В этом контексте хочу подчеркнуть, что именно необходимость обслуживать и возвращать вложенные в строительство по стандартам Toyota средства и спровоцировала непростую финансовую ситуацию.

Также хочу подчеркнуть, что на протяжении всего периода наши подразделения активно участвовали во всех пилотных проектах дилерской сети, направленных на улучшение качества обслуживания и улучшение процессов работы (по продажам и сервисному обслуживанию), которые впоследствии внедрялись как лучшая практика в каждый дилерский центр по всей сети. Мы получали и награды президента ООО «Тойота Мотор» за высочайшее качество работы и побеждали в продажах среди всех дилеров Toyota, успешно и регулярно проходили аудит и проверки системы оценки дилера, 14 раз сотрудники Toyota и Lexus становились победителями в национальных конкурсах и состязаниях профессионального мастерства в направлении сервиса и клиентского обслуживания. За все годы работы накоплено огромное количество социально значимых, культурных, спортивных и благотворительных проектов для города и края и всей Сибири (КЭФ, подготовка к Универсиаде, шефство над детьми-сиротами и многие другие).

— Функционируют ли сейчас ваши дилерские центры Toyota и Lexus, будут ли продолжать работу?

— После получения уведомления от дистрибьютора мы по закону не имеем права брать предоплату и заключать контракты. Сейчас мы создаем центр урегулирования споров, который будет встречаться с каждый клиентом, оформившим заказ, и решать вопросы в индивидуальном порядке. Мы нацелены на то, чтобы найти пути решения всех возникших вопросов. Центры наши работают, и мне кажется, что никто не может нам запретить обслуживать и продавать автомобили. Думаю, не составит труда найти законный способ это делать. Что касается обслуживания автомобилей, то мы как квалифицированный сервис по-прежнему обязаны оказывать услуги, поддерживать в их гарантийных проблемах, и больше того — как юрлицо будем помогать им с защитой их прав перед «Тойота Мотор», если будут возникать какие-то проблемы.

Для людей имеет значение, что дилер делает для них. Бренд дилера может быть не менее сильным, чем бренд автопроизводителя. Не важно, будет ли называться сервис-центр «Тойота Красноярск» или «Крепость». Значение имеют оказываемые услуги и их качество. Могу сказать, что клиенты с пониманием относятся к сложившейся ситуации и взвешенно подходят к ее оценке. Мы видим это, когда общаемся с ними каждый день.

— Отразится ли ситуация по Toyota и Lexus на деятельности других подразделений «Крепости»?

— Мы общались с представителями всех остальных марок, с которыми наша группа компаний работает, и получили подтверждение, что никаких претензий с их стороны к нам нет.

— На рынке также говорили о возможности продажи части дилерских центров ГК «Крепость», например, той же Toyota и Lexus. Рассматриваете ли вы такой вариант развития событий?

— У нас нет планов по продаже дилерских центров, для этого просто нет оснований. Больше того, у нас до последнего времени существовал продуманный план по их развитию, включающий появление сторонних инвесторов и их вхождение в капитал. Конечно, сейчас ситуация немного другая, в наши планы нужно будет вносить определенные корректировки.

— Решение об отзыве дилерства всегда можно рассматривать в том числе в контексте управленческого решения конкретных людей в руководстве дистрибьютора. Насколько релевантно иностранный менеджмент компании, на ваш взгляд, оценивает ситуацию на рынке?

— Я считаю, что действия ООО «Тойота Moтop» по разрыву дилерских отношений в определенной мере парализовали работу четырех дилерских центров, так как с момента получения писем компании были вынуждены прекратить контрактование автомобилей в соответствии с законодательством РФ, а это является основным видом нашей деятельности, сохранив лишь сервисное обслуживание. Мы полагаем, что иностранный менеджмент в ООО «Тойота Мотор» не обладает достаточными знаниями о российской действительности и законодательстве, а российский менеджмент не осознает ответственность за принятые решения, которые влекут негативные последствия для компании и ее сотрудников, а самое важное — для клиентов.

Проведя большую работу, мы констатируем отсутствие у президента и совета директоров ООО «Тойота Мотор» готовности к диалогу с дилерами группы, вся коммуникация ООО «Тойота Мотор» была сведена на уровень специалистов, только озвучивающих принятые ранее решения. В ходе переговоров с банками-кредиторами не раз сказано о наличии иных заинтересованных лиц в заключении дилерского контракта с ООО «Тойота Мотор» на территории Красноярского края. В связи с этим не исключено наличие другой составляющей или заинтересованности третьих лиц в причинах разрыва долгосрочных и взаимовыгодных отношений с ООО «Тойота Мотор».

По нашему мнению, ООО «Тойота Мотор» должно нести бремя материальной ответственности за принятое решение. В настоящий момент принято решение провести аудит деятельности автоцентров Toyota и Lexus с целью определения размера убытков, а затем обратиться за судебной защитой прав компании и прав клиентов.

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