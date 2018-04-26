Александр Кангун: «Мы продолжим работать, независимо от позиции дистрибьютора»

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Сенсацией сибирского авторынка стало расторжение компанией «Тойота мотор» дилерского договора с красноярской «Крепостью» по брендам Toyota и Lexus. Обе компании были связаны многолетней и успешной историей взаимоотношений, а сама «Крепость» была ориентиром для многих других сибирских дилеров. В интервью «КС» основатель ГК «Крепость» АЛЕКСАНДР КАНГУН рассказал о своем видении произошедшей ситуации, своих дальнейших действиях и о взаимоотношениях с другими дистрибьюторами.

 ГК «Крепость», основанная Александром Кангуном, является одним из старейших и крупнейших дилеров Сибири. Авторитейлер официально представляет Toyota, Lexus, Volvo, Jaguar, Land Rover, Bentley, Porsche в Красноярске, а также KIA и Mazda в Абакане. Кроме того, «Крепость» продает автомобили в городе Братске Иркутской области и ранее рассматривала возможность выхода с брендом Toyota в Иркутск, а также с брендом Land Rover — в Новосибирск. В группу компаний «Крепость» также входит компания Arctic Trucks Russia — эксклюзивный дистрибьютор и производитель внедорожников повышенной проходимости на территории России и СНГ. Среди других проектов ГК «Крепость» — строительство первой в Красноярском крае пятизвездочной гостиницы Marriott.

— Александр Самуилович, в автодилерских кругах Сибири в последнюю неделю активно обсуждалась информация о вероятном расторжении дилерского договора с «Крепостью» по брендам Toyota и Lexus. Но сами стороны не разглашали информацию. На текущий момент продолжаете ли вы быть официальным дилером этих марок в Красноярском крае и Республике Хакасии?

— Неразглашение текущей ситуации вокруг официальных дилеров «Лексус Красноярск», «Тойота Центр Красноярск», «Тойота Центр Красноярск Запад», «Тойота Центр Абакан» не случайно. Это было связано с длительным и сложным процессом переговоров с банками-партнерами, производителями автомобилей и обязательствами по неразглашению информации.

Действительно, ООО «Тойота Мотор» в ночь с 10 на 11 апреля 2018 года путем направления по электронной почте официального письма уведомило ООО «ПКФ Крепость», ООО «Крепость — Сириус», ООО «Крепость Абакан» и ООО «Крепость Аэропорт» о решении не продлять после 25 апреля 2018 года дилерские договоры и расторгнуть, именно «расторгнуть» действующие дилерские контракты с брендами Lexus и Toyota в Красноярске и Абакане.

До этого мы в течение двух месяцев вели интенсивные переговоры с «Тойота Мотор», пытаясь согласовать реструктуризацию, предложенную банками. Продолжаем это делать и сейчас.

Это решение стало полной неожиданностью для компании, ведь на момент получения письма у «Крепости» не было просроченных обязательств по банкам. Спросите наших кредиторов — уверен, они смогут подтвердить, что мы не допустили ни одной просрочки за все 23 года работы. Также хочу подчеркнуть, что у нас не было задолженности ни по зарплате, ни по обязательствам перед кредиторами.

Конечно, два года кризиса не прошли бесследно ни для кого в автодилерской сети. Мы приложили невероятные усилия, но смогли договориться со всеми банками-кредиторами, и получили возможность реструктуризации, хотя на это ушло два тяжелых года. Причиной такой реструктуризации послужил длительный спад на автомобильном рынке. Удивительно, что в таких условиях компания, с которой мы 23 года работали, для которой создавали бренд в России и Сибири и сделали невероятно много для его продвижения, вдруг решила, что мы не очень эффективно работаем. По их мнению, это является достаточным основанием для отзыва. Мы будем оспаривать это решение и дойдем до ассоциации европейских дилеров и до господина Тойода, которому отправили письмо со всеми выкладками и взглядами на происходящее.

— Решение об отзыве дилерства, как правило, принимается не одномоментно. Предпринимали ли вы меры для урегулирования ситуации с ООО «Тойота Мотор»? Был ли дистрибьютор восприимчив к вашим аргументам?

— Мы сделали все от нас зависящее, чтобы изменить решение ООО «Тойота Мотор». Проведены неоднократные встречи с ООО «Тойота Мотор» в Москве, а также с целью привлечения внимания к ситуации в компании направлены письма в ООО «Тойота Мотор» о необходимости принимать решения, направленные на сохранение брендов Toyota и Lexus в Красноярском крае и Республике Хакасии, а главное — о необходимости сохранения поставок автомобилей для выполнения перед клиентами взятых на себя обязательств.

Я бы хотел выразить признательность партнерам — крупнейшим банкам, всем партнерам, которые, видя потенциал компании, участвовали в переговорах с ООО «Тойота Мотор», пытаясь донести до ООО «Тойота Мотор» негативные последствия принятого решения в первую очередь в отношении клиентов, которым за 23 года работы привита большая любовь к брендам Toyota и Lexus.

Фото предоставлено пресс-службой группы компаний «Крепость»

Одновременно с решением ООО «Тойота Мотор» о разрыве дилерских отношений в тот же день из порталов дистрибьютора для компании тут же были удалены все доступные к вывозу клиентские автомобили с центрального склада, в том числе предоплаченные и запланированные на отгрузку. ООО «Тойота Мотор» отказалось от приема заказа запасных частей по утвержденной процедуре, в том числе и для гарантийных заказов. Дилерские центры «Тойота Центр Красноярск», «Тойота Центр Красноярск Запад», «Тойота Центр Абакан», «Лексус Красноярск» были удалены с сайтов дистрибьютора как официальные дилеры уже 11 апреля, что противоречит равноправию среди дилеров Toyota и Lexus.

В нашей настоятельной просьбе о продлении действия дилерских отношений для закрытия обязательств перед нашими покупателями автомобилей и сервисных обязательств для автомобилей, принятых по гарантийным обязательствам на сервисные станции, ООО «Тойота Мотор» также отказало.

— Учитывая, что вы не видите убедительных оснований в отзыве дилерского договора, рассчитываете ли вы на его возобновление или вопрос теперь стоит лишь об урегулировании взаимных претензий?

— В первую очередь нужно вспомнить тот принцип, которому «Тойота» учила нас на протяжении десятилетий, — клиент на первом месте. Решение менеджмента «Тойота Мотор» полностью перечеркивает этот слоган, но мы продолжаем его придерживаться. Поэтому мы надеемся, что благоразумие у «Тойоты» восторжествует, решение будет принято в пользу клиентов, а возобновление контракта — безусловно, в интересах последних. Ведь иначе им придется, например, за сервисным обслуживанием ехать за 600 километров. Кроме того, есть требования законодательства. Дистрибьютор, работающий в России, независимо от того, каким брендом называется, должен быть в российской действительности, соблюдать законы РФ. Если дистрибьютор демонстрирует нелояльное отношение к нам, то и мы свои претензии можем решать не в рабочем порядке, а через суд. И это вполне нормальный метод решения хозяйственных споров, а не публичное выяснение отношений. Плюс ко всему решение «Тойоты» ставит в сложное положение сотрудников. Хочу напомнить, что среди них есть чемпионы и победители конкурсов профессионального мастерства, награжденные самой «Тойотой». В наших предприятиях по бренду Toyota работает 420 человек. Когда дистрибьютора лишают по сути средств к существованию, то бьет именно по этим людям.

— Есть ли у вас предположения, с чем может быть связана такая кардинальная мера дистрибьютора? Кому это может быть выгодно?

— Мы 23 года раскачивали красноярский авторынок и привели его к высоким результатам. Если решение о расторжении договора с нами было принято в угоду московским дилерам, заинтересовавшимся красноярским рынком, то это уже совершенно другой подход к пониманию происходящего. Мы объективно знаем, сколько людей взаимодействовали с банками и другими нашими контрагентами по этому вопросу. У нас информация из разных источников, и если она сходится в одной точке, то она достоверна.

— Среди всех дилеров Toyota и Lexus в Сибири группу компаний «Крепость» наряду с новосибирской «СЛК-Моторс» можно считать одним из рекордсменов по количеству построенных с нуля полнофункциональных салонов этих брендов. Какой объем инвестиций вы вложили в это?

— Инвестиции в бизнес Toyota и Lexus в Красноярском крае и Республике Хакасия составили более 2 миллиардов рублей. Эта стоимость была обусловлена требованиями, которые ООО «Тойота Мотор» предъявляло к площадям, дизайну, качеству используемых в строительстве и отделке материалов и оборудованию автосалонов, необходимыми инвестициями в склады запасных частей и автомобилей. Компания построила современные автосалоны в соответствии со стандартами производителей. В этом контексте хочу подчеркнуть, что именно необходимость обслуживать и возвращать вложенные в строительство по стандартам Toyota средства и спровоцировала непростую финансовую ситуацию.

Также хочу подчеркнуть, что на протяжении всего периода наши подразделения активно участвовали во всех пилотных проектах дилерской сети, направленных на улучшение качества обслуживания и улучшение процессов работы (по продажам и сервисному обслуживанию), которые впоследствии внедрялись как лучшая практика в каждый дилерский центр по всей сети. Мы получали и награды президента ООО «Тойота Мотор» за высочайшее качество работы и побеждали в продажах среди всех дилеров Toyota, успешно и регулярно проходили аудит и проверки системы оценки дилера, 14 раз сотрудники Toyota и Lexus становились победителями в национальных конкурсах и состязаниях профессионального мастерства в направлении сервиса и клиентского обслуживания. За все годы работы накоплено огромное количество социально значимых, культурных, спортивных и благотворительных проектов для города и края и всей Сибири (КЭФ, подготовка к Универсиаде, шефство над детьми-сиротами и многие другие).

— Функционируют ли сейчас ваши дилерские центры Toyota и Lexus, будут ли продолжать работу?

— После получения уведомления от дистрибьютора мы по закону не имеем права брать предоплату и заключать контракты. Сейчас мы создаем центр урегулирования споров, который будет встречаться с каждый клиентом, оформившим заказ, и решать вопросы в индивидуальном порядке. Мы нацелены на то, чтобы найти пути решения всех возникших вопросов. Центры наши работают, и мне кажется, что никто не может нам запретить обслуживать и продавать автомобили. Думаю, не составит труда найти законный способ это делать. Что касается обслуживания автомобилей, то мы как квалифицированный сервис по-прежнему обязаны оказывать услуги, поддерживать в их гарантийных проблемах, и больше того — как юрлицо будем помогать им с защитой их прав перед «Тойота Мотор», если будут возникать какие-то проблемы.

Фото из официального аккаунта «Тойота Центр Красноярск» во VK

Для людей имеет значение, что дилер делает для них. Бренд дилера может быть не менее сильным, чем бренд автопроизводителя. Не важно, будет ли называться сервис-центр «Тойота Красноярск» или «Крепость». Значение имеют оказываемые услуги и их качество. Могу сказать, что клиенты с пониманием относятся к сложившейся ситуации и взвешенно подходят к ее оценке. Мы видим это, когда общаемся с ними каждый день.

— Отразится ли ситуация по Toyota и Lexus на деятельности других подразделений «Крепости»?

— Мы общались с представителями всех остальных марок, с которыми наша группа компаний работает, и получили подтверждение, что никаких претензий с их стороны к нам нет.

 — На рынке также говорили о возможности продажи части дилерских центров ГК «Крепость», например, той же Toyota и Lexus. Рассматриваете ли вы такой вариант развития событий?

— У нас нет планов по продаже дилерских центров, для этого просто нет оснований. Больше того, у нас до последнего времени существовал продуманный план по их развитию, включающий появление сторонних инвесторов и их вхождение в капитал. Конечно, сейчас ситуация немного другая, в наши планы нужно будет вносить определенные корректировки.

— Решение об отзыве дилерства всегда можно рассматривать в том числе в контексте управленческого решения конкретных людей в руководстве дистрибьютора. Насколько релевантно иностранный менеджмент компании, на ваш взгляд, оценивает ситуацию на рынке?

— Я считаю, что действия ООО «Тойота Moтop» по разрыву дилерских отношений в определенной мере парализовали работу четырех дилерских центров, так как с момента получения писем компании были вынуждены прекратить контрактование автомобилей в соответствии с законодательством РФ, а это является основным видом нашей деятельности, сохранив лишь сервисное обслуживание. Мы полагаем, что иностранный менеджмент в ООО «Тойота Мотор» не обладает достаточными знаниями о российской действительности и законодательстве, а российский менеджмент не осознает ответственность за принятые решения, которые влекут негативные последствия для компании и ее сотрудников, а самое важное — для клиентов.

Проведя большую работу, мы констатируем отсутствие у президента и совета директоров ООО «Тойота Мотор» готовности к диалогу с дилерами группы, вся коммуникация ООО «Тойота Мотор» была сведена на уровень специалистов, только озвучивающих принятые ранее решения. В ходе переговоров с банками-кредиторами не раз сказано о наличии иных заинтересованных лиц в заключении дилерского контракта с ООО «Тойота Мотор» на территории Красноярского края. В связи с этим не исключено наличие другой составляющей или заинтересованности третьих лиц в причинах разрыва долгосрочных и взаимовыгодных отношений с ООО «Тойота Мотор».

По нашему мнению, ООО «Тойота Мотор» должно нести бремя материальной ответственности за принятое решение. В настоящий момент принято решение провести аудит деятельности автоцентров Toyota и Lexus с целью определения размера убытков, а затем обратиться за судебной защитой прав компании и прав клиентов.

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