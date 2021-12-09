Закрыто уголовное дело в отношении основателя ГК «СЛК-Моторс» Натальи Ждановой

По данным источников «Континента Сибирь», в Новосибирске закрыто уголовное дело в отношении экс-главы и соучредителя ГК «СЛК-Моторс» Натальи Ждановой «в связи с отсутствием состава преступления».

Напомним, что ГК «СЛК-Моторс» в прошлом являлась одним из крупнейших региональных автодилеров и официально представляла бренды Toyota, Lexus, Nissan, Hyundai, Audi, Renault, Volvo, Ford, Lada, Mitsubishi, Porsche в Новосибирске, а также Toyota, Lexus в Барнауле. В 2013-2016 году «СЛК-Моторс» проводила оптимизацию портфеля марок – часть направлений бизнеса были проданы (например, Porsche, Hyundai, Nissan), часть — закрыты (например, Ford, Lada, Mitsubishi, Volvo).

Группа компаний также вела переговоры о продаже бизнеса по брендам Toyota и Lexus, найдя покупателей, однако предложенные дилером варианты были отклонены дистрибьютором брендов. Вместо этого 15 февраля 2016 года по решению ООО «Тойота Мотор» дилерский договор с группой компаний «СЛК-Моторс» был расторгнут. Такой шаг привел к прекращению деятельности «Тойота Центр Новосибирск», «Тойота Центр Барнаул», «Лексус-Новосибирск» и «Лексус-Барнаул». Все 4 указанных салона закрылись, а их юридические лица впоследствии были признаны банкротами.

По факту обращений в правоохранительные органы клиентов автодилера, оплативших, но не получивших свои автомобили, либо не вернувших авансы на автомобили, было возбуждено уголовное дело.

В 2018 году к решению вопроса с покупателями подключился сам дистрибьютор: ООО «Тойота Мотор» приняло решение оказать поддержку физическим лицам – клиентам «СЛК-Моторс» и приобрести права требования к «СЛК-Моторс» в части внесенных клиентами-физическими лицами предоплат. Это позволило решить вопрос с покупателями.

На сегодня уголовное дело в отношении Натальи Ждановой было закрыто «в связи с отсутствием состава преступления».

Напомним, что аналогичная ситуация имела место с основанной Александром Кангуном группой компаний «Крепость», официально представлявшей Toyota и Lexus в Красноярске и Абакане. Однако в этом случае уголовное дело было передано в суд.

Действующими официальными дилерами Toyota в Новосибирске являются московская ГК «Автомир» и тюменская ГК «Восток-Моторс«, в Красноярске — местный «Медведь Холдинг». В Абакане дилер не появился.

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