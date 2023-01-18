В «Экологии-Новосибирск» планируют заменить внешнее управление конкурсным

Кредиторы ООО «Экология-Новосибирск», руководство которого попало под уголовное дело из-за неисполнения договоров с субподрядчиками, приняли решение о введении конкурсного производства на предприятии и прекращении внешнего управления. Соответствующее ходатайство подано в арбитражный суд.

Информацию о планах компании подтвердили «Континенту Сибирь» в пресс-службе «Экологии-Новосибирск» 18 января.

Решение о введении конкурсного производства и прекращении внешнего управления принято большинством голосов собрания кредиторов. Арбитражный суд Новосибирской области должен утвердить его в течение месяца.

Внешнее управление в компании было введено в октябре 2022 года в рамках банкротства регоператора, внешним управляющим была назначена Ирина Курочка. В конце ноября кредиторы «Экологии-Новосибирск» добились её отстранения. На смену Курочке в декабре пришёл Владислав Баряев.

Заявление о самобанкротстве «Экология-Новосибирск» подала в конце 2021 года. Решение принято из-за задолженности перед перевозчиками мусора и владельцами полигонов, составившей на тот момент более 1,8 млрд рублей, в целях обеспечения бесперебойной деятельности регоператора. В феврале 2022 года в компании была введена процедура наблюдения.

После ряда резонансных инцидентов с невывозом мусора в Новосибирске в 2021 году правительство региона готовилось расторгнуть соглашение с «Экологией-Новосибирск», ставшей региональным оператором по вывозу ТКО в 2019 году. Однако в феврале 2022 года было принято решение сохранить за компанией статус регоператора, поскольку нарушения в работе организации на тот момент были устранены. Весной 2022 года в ряде районов областного центра вновь возникли серьёзные перебои с вывозом бытовых отходов.

18 января 2022 года в отношении менеджмента ООО «Экология-Новосибирск» возбудили уголовное дело. По версии следствия, руководство компании заведомо знало, что не сможет в полном объёме исполнять условия заключённых в 2018 году договоров с юрлицами. Речь идёт о перевозчиках мусора, которым регоператор не выплатил за работу 30 млн рублей.